Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama!

23 Haziran 2024 15:11 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 15:14

Siber saldırıya uğrayan önemli kripto para borsalarından BtcTurk'ten bu sabah saatlerinde yeni bir açıklama geldi.

İŞLEM AKTİF HALE GETİRİLDİ

Siber saldırının hemen ardından şirket, kripto para yatırma ve çekme işlemlerini durdurmuştu. Sabah saatlerinden itibaren ERC20 ağındaki kripto işlemlerinin yeniden aktif hale geldiği ifade edildi.

BtcTurk'ten yapılan üçüncü açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Tüm ERC20 kriptoparaların ERC20 ağından yatırma ve çekme işlemleri açılmıştır. Siber saldırıya uğrayan kripto para yatırma çekme işlemleri siber güvenlik ekiplerimizin detaylı çalışmaları tamamlanınca peyderpey açılacaktır."

SİBER SALDIRIYA UĞRADI

Türkiye'nin en çok bilinen kripto para borsalarından BtcTurk, dün siber saldırının hedefi oldu. Şirketten yapılan açıklamada, siber saldırı nedeniyle platformdan kontrol dışı çekimler yapıldığı ve bu nedenle işlemlerin durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "10 adet kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı etkilendiği" aktarıldı.