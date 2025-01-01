En düşük emekli maaşı için torba yasa düzenlemesi: Meclis'e geleceği tarih belli oldu

01 Ocak 2025 10:40 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 10:54

Türkiye ve tüm dünya 2025 yılına giriş yaptı. Yeni yılda yurtta ilk gündem madde memur ve emekli zamları olacak. Sadece 2 gün sonra 3 Ocak Cuma günü 4A SSK, 4b Bağ-Kur ve 4C memur emeklisi maaş zammı belli olacak. Milyonların dört gözle beklediği en düşük emekli maaşı düzenlemesi için de harekete geçildi. Emekli Sandığı, Bağ-Kur SSK emekli maaşı zammının ardındn ekonomi yönetimi taban aylıklar için kolları sıvayacak. Gelen son kulis bilgisine en düşük emekli maaşı düzenlemesinin tarihi de belli oldu. İşte Meclis’e gelecek torba yasada emekli detayı.

En düşük emekli maaşı için 15 bin lira hayal oldu! İsa Karakaş yeni rakamı açıkladı

En düşük emekli maaşı için 15 bin lira hayal oldu! İsa Karakaş yeni rakamı açıkladı

Emekli maaş zammı belli oluyor. Yeni yılla birlikte ilk gündem maddesi memur ve emekli zammı olacak. 2025​ yılının ilk yarısında geçerli olacak 4A SSK​, 4b Bağ-Kur​ ve 4C memur emeklisi zamlar için AK Parti harekete geçti. Kök maaş zammı sonrası aylıkları halen en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL’nin altında kalacaklar için müjde verildi. En düşük emekli maaşı düzenlemesi için kritik tarih belli oldu.

SSK BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMINDA SON DÜZLÜK

Emekli maaş zammı 2025 Ocak ayı başında belli olacak geçtiğimiz Haziran ayına göre 6 aylık enflasyon farkı oranında netleşecek. Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları cuma günü açıklanacak. 3 Ocak gününde 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve 4A SSK, 4b Bağ-Kur ve 4C memur emeklisi zamları ortaya çıkacak.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Aylık enflasyon 5 aylık sırasıyla;

Temmuz ayında 3,23,

Ağustos ayında 2,7,

Eylül ayında 2,97,

Ekim ayında 2,88,

Kasım ayında ise 2,24 oldu.

Geriye ise net zam oranlarının netleşmesi için sadece aralık ayı enflasyon rakamları kaldı.

2025 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI

Aralık enflasyonu 1.72 olacağı beklentisi var. Bu oran gerçekleşirse 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16.54 olacak.

Aralık ayı enflasyonu yüzde 2 olursa Bağ-Kur SSK emekli maaşı zammı son 6 aylık enflasyon ile yüzde 16.86 olacak.

Aralık ayı enflasyonu yüzde 2,5 olursa Bağ-Kur SSK emekli maaşı zammı yüzde 17,43, yüzde 3 olursa da yüzde 18 olacak.

Görevdeki memur ve memur emeklileri için ise aralık ayı enflasyonu yüzde 2,5 olursa yüzde 13,1’lik, yüzde 3 olursa yüzde 13,7’lik bir zam gündeme gelecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TORBA YASA HAZIRLIĞI

Öte yandan temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya tamamlanan en düşük emekli maaşına da düzenleme sinyali Bakan Vedat Işıkhan tarafından verildi.

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre, kök maaş zammı sonrası aylıkları halen en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL’nin altında kalmaya devam edecekler için AK Parti harekete geçti. Gelen son bilgiye göre emekliye zam düzenlemesi Meclis’e torba yasa ile gelecek.

OCAK AYININ 3. HAFTASINA KADAR TAMAMLANACAK

Buna göre, emekli kök aylığına yapılacak bu artış sonrası 12.500 TL olan taban aylık zamlanacak. Düzenlemenin detayları ve tarihi de belli oldu.

Şu anda 12.500 TL olarak Hazine desteği ile 3,7 milyon kişiye verilen taban aylıklar için gerekli yasal düzenlemenin ocak ayının 3. haftasına kadar tamamlanması hedefleniyor. AK Parti tarafından Meclis’e sunulacak torba yasa teklifi emekliler için yapılacak maaş zammı iyileştirilecek.