Sıcak günlerin gözdesi soğuk içecekler zamlandı! Limonata, şişe gazoz fiyatları arttı
Soğuk içeceklere zam geldi. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmezi Soğuk içecek grubu fiyatları yükseldi. Soğuk içecek fiyatlarında yüzde 15 ile yüzde 19,5 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. İşte yeni fiyat listesi.
Soğuk içecek grubuna bir zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya soğuk içecek fiyatlarında yüzde 15 ile yüzde 19,5 arasında değişen oranlarda zam yapıldığını açıkladı.
SOĞUK İÇECEKLERE ZAM
Yaz sıcağında vatandaşı bunaltan bir haber geldi.
Uludağ İçecek’in bazı ürünlerine zam yapıldı.
Uludağ Limonata ve Frutti Extra ürünlerinin fiyatlarında artış yaşandı.
Özellikle sıcak havalarda, temel ihtiyaç haline gelen soğuk içeceklerin yeni zamlı fiyatları şöyle;
300 ml frutti extra pet – 20.00 TL
250 ml frutti extralar cam – 25.00 TL
250 ml şişe gazoz ve portakal – 20.00 TL
2 lt limonata – 70.00 TL
1 It limonata – 40.00 TL
1 lt meyvelim – 40.00 TL
1 lt frutti extra – 35.00 TL
330 ml pet limonata – 20.00 TL
250 ml Cam limonata – 27.50 TL
250 ml pet limonata – 17.50 TL