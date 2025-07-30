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 | Yusuf Özgür Bülbül

Sıcak hava Aydın'da domatesi vurdu! İşçi yevmiyeleri ve domates fiyatlar belli oldu

Aydın'da çöl sıcaklarının ortasında domates hasadı hızla devam ediyor, ancak aşırı sıcaklar ve beklentilerin altında kalan fiyatlar çiftçiyi oldukça zorluyor. Termometrelerin 45 dereceye yaklaştığı bu günlerde, domateslerde verim kaybı ve yanıklar oluştuğunu belirten üreticiler, emeklerinin karşılığını alamamaktan şikayetçi. Domatesin kilogram fiyatı ve işçilerin yevmiyeleri ise belli oldu...

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Sıcak hava Aydın'da domatesi vurdu! İşçi yevmiyeleri ve domates fiyatlar belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 18:12

Çöl sıcaklarının etkili olduğu 'da domates hasadı başladı. Aşırı sıcakların domateste verim kaybına neden olduğunu belirten üreticiler, "Artan sıcaklar ve düşen fiyatlar bizi zora soktu. Bu yıl en az 10 TL bekliyorduk. Ancak fiyatlar beklentimizi karşılamadı" diyerek, her şeye rağmen yaklaşık 45 dereceyi bulan sıcaklarda ekmek mücadelesi verdiklerini belirttiler.

Sıcak hava Aydın'da domatesi vurdu! İşçi yevmiyeleri ve domates fiyatlar belli oldu

İŞÇİ YEVMİYELERİ BELLİ OLDU

Aydın'da domates hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Son günlerde etkili olan aşırı sıcaklıklar üreticiyi zor durumda bıraktı. Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği günlerde ürünlerde yanık oluştuğunu belirten çiftçiler, tonaj kaybı yaşadıklarını ve emeklerinin karşılığını tam anlamıyla alamadıklarını ifade etti. Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde tarlaya giren üreticiler, zorlu hava şartlarına rağmen hasat yapıyor. Kadın işçilerin günlük bin TL, erkek işçilerin ise bin 500 TL'ye çalıştığı domates tarlalarında üreticiler, fiyatların en az 10 TL olması gerektiğini belirtti.

Sıcak hava Aydın'da domatesi vurdu! İşçi yevmiyeleri ve domates fiyatlar belli oldu

Domates hasadı yapan çiftçilerden Ali Korkmaz, bu yılki domates üretiminden tam anlamıyla memnun olmadıklarını belirterek, "Çok şükür işlerimiz fena değil ama fiyatlar istediğimiz seviyede değil. 9-10 TL beklentimiz vardı, şu anda 7 lira civarında satılıyor. Geçen hafta görülen sıcaklıklar ürünleri yaktı, tonaj kaybı yaşadık. Bu da Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok. Domates çok fazla değil ama karpuza göre daha iyi durumda" dedi.

Sıcak hava Aydın'da domatesi vurdu! İşçi yevmiyeleri ve domates fiyatlar belli oldu


Hasat yapılan tarlada babasına yardım eden Adnan Kağan Korkmaz ise, çiftçiliğin zorluklarına dikkat çekerek, "Çiftçilik zor bir iş, emek çok ama getirisi az. Üniversite sınavına girdim ve ziraat mühendisliğini kazanıyorum. İzmir ya da Antalya'da okumak istiyorum" diye konuştu.

Sıcak hava Aydın'da domatesi vurdu! İşçi yevmiyeleri ve domates fiyatlar belli oldu

SICAKLIKLAR 45 DERECEYİ BULDU

Tarlada işçilik yapan Oğulcan Alyanak, 45 dereceyi aşan sıcaklıkta çalıştıklarını ifade ederek, "Kadınların topladığı domatesleri sırtımızda traktöre taşıyoruz. Her seferinde 20-25 kilo yük taşıyoruz. Bu sıcakta çok zor ama işimiz bu" dedi.

Tarlada hasat yapan işçilerden Hülya Aydın da, "Sabah 05.30'da tarlaya gelip işe başlıyoruz. Hava çok sıcak olduğu için öğlen saatlerinde bırakıyoruz. Emekliliğimiz yok, çalışmak zorundayız. Domatesin dikiminden toplamaya kadar her aşamada biz varız" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#aydın
#fiyat
#tarım
#sıcak hava
#üretici
#Domates Hasadı
#Ekonomi
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