Sıcaklar artıkça gıda krizi ve fiyatlarda artıyor! Hem dünya hem de cüzdanlar yanıyor

22 Haziran 2024 16:22 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 16:29

Küresel ısınma küresel çaplı sorunlardan biri olan gıda krizine yol açmanın yanı sıra fiyat dalgalanmasına da neden oluyor. Kızıldeniz'deki Husilerin Avrupa gemilerine saldırılarının batıda açtığı gıda krizine bir de küresel ısınma eklendi.

SICAKLAR ARTIKÇA GIDA KRİZİ VE FİYATLARDA ARTIYOR!

Dünya en sıcak aylarının yaşandığı bugünlerde gıda krizi kapıya dayandı. Tarım alanlarının yanması, yağış isteyen ürünlerin filizlenmeden telef olması ambarları da boşalttı.

Hava akımlarındaki ani değişimler gıda krizini artırırken fiyatlarda da önüne geçilmez bir artışa neden oldu.

HEM DÜNYA HEM DE CÜZDANLAR YANIYOR

Ülkeler bu konu hakkında hızla bir çözüm yolu aramaya çalışıyor. İngiliz merkezli Energy and Climate Intelligence (ECIU) hava değişimlerinin oluşturduğu gıda krizinin üretimi azalttığını açıkladı.

Çalışmalarda aynı zamanda fiyatlardaki artış da yer aldı.

ECIU Uluslararası Program Başkanı Gareth Redmond-King, gıda krizi ve fiyat artışları hakkında "Üretimde yaşanan düşüşler fiyat artışlarına da yansıyor. Çoğu ülke halihazırda yaşam maliyeti krizi yaşıyor ve mevcut durum, hane halkları üzerinde daha fazla baskı yaratmaktan başka bir işe yaramıyor. Emisyonları azaltmak ve sıcaklık artışını sınırlamak için küresel olarak yeterince çaba göstermiyoruz. Emisyonları azaltmak için harekete geçmenin maliyeti, iklim etkilerinin hızla artan maliyetinden çok daha ucuz. İklim etkileri giderek daha fazla insanın temel gıda maddelerini satın almakta zorlanmasına neden olurken, acilen harekete geçilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

BATI TÜRKİYE'YE BAĞLI!

Dış ticarette Türkiye'nin büyük payı olduğunu ifade eden Redmond-King, batılı devletlerinin ithalatta yüzde 80 oranında Türkiye'ye bağlı olduğunun altını çizdi.

İngiltere'nin özellikle Kızıldeniz olaylarından sonra Türkiye'den direk ürünler ithal ediyor. Avrupa'da giderek azalan zeytin hasatları ise alarm verme seviyesine düştü.

İspanya'da zeytin hırsızlığı yaşandığını belirten Redmond-King, 2 yılda 150 oranında fiyat artışlarının yaşandığını belirtti. İklim koşullarındaki değişimlerden en çok batılı ülkeler etkileniyor. Uzmanlar 2020 yılından bu yana yağış ve sıcaklıkların değişmesinin kronik bir hal aldığını belirtti.

Oxfam Gıda ve Tarım AB Kıdemli Danışmanı Hanna Saarinen, "İklim değişikliği gıda fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunan faktörlerden yalnızca biri. Son yıllarda gıda enflasyonu Güney Sudan'da yüzde 186'ya, Zimbabve'de yüzde 105'e, Nijerya'da ise yüzde 41'e ulaştı. Dünya çapında neredeyse 10 kişiden 1’i her gün kronik açlıkla karşı karşıya kalıyor ve dünya nüfusunun yüzde 42'si sağlıklı beslenemiyor. Bu anlamda her ülkeye, gıda üretimi tarafında iyileşme sağlamak için iklim değişikliği başta olmak üzere tüm politika süreçlerine dahil olması gerekiyor" dedi.