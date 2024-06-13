Sıcaklar karpuzu yaktı, faturası ağır olacak: Bir hafta içinde yüzde 100 zam iddiası

13 Haziran 2024 09:27 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 09:28

'Allah' yazısı olan karpuz hayrete düşürdü, bin TL fiyat verdiler

'Allah' yazısı olan karpuz hayrete düşürdü, bin TL fiyat verdiler

Yaz mevsiminin gelmesiyle artan aşırı sıcaklıklar nedeniyle çiftçiler zarar görebiliyor. Yazların vazgeçilmez lezzeti karpuzlar hasat zamanı sıcaklardan dolayı yandı. Tarlada yanan karpuz hem Adana’daki köylüleri hem de İstanbul’daki pazarcıları dertlendirdi.

Bazı tezgahlarda karpuza zam geleceği hatta oranın bir hafta içinde yüzde 100 olacağı iddia ediliyor.

ÇOĞU YANIK GELİYOR

İstanbul'daki bir çarşıda bazı tezgahlar Adana karpuzuyla dolu olsa da gelenlerin durumu pek iç açıcı değil. Çoğu karpuzun bir kısmının yanık olduğu görülürken, onlarca karpuzun da ziyan olduğu belirtiliyor.

YANIK KARPUZUN FATURASI TEZGAHA YANSIYACAK

Yanık durumuna göre fiyatların tezgahtan yezgaha değiştiği görülürken, yanık karpuzun faturası tezgaha yansıyacak. Kilosu 20 TL'den satılan karpuzun haftaya 30-40 TL'den de satılabileceği söyleniyor.

KARPUZLAR TEKİRDAĞ VE SİLİVRİ'DEN

Show Haber'de yer alan habere göre; bu sene Adana karpuzuna biraz hasret kalınacağını belirten bazı esnaflar artık karpuzların Tekirdağ, Silivri'den geleceğini belirtti.