Siemens, Mercedes-Benz ve BMW krizin eşiğinde! Üretimler durabilir

15 Ekim 2024 14:50 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 14:59

Almanya'da otomotiv, elektrik ve metal sektörlerinde çalışan işçilerin maaşına zam konusunda yeni bir teklifte bulunuldu. Ancak bu teklif sendikalar için yetersiz kaldı. Oranı beğenmeyen sendikalar grev yapma tehdidinde bulundu. İşçilerin olduğu dev fabrikalar arasında Siemens, Mercedes-Benz ve BMW gibi markalar var.

Almanya​'nın otomotiv, elektrik ve metal sektörlerinde çalışan işçilere yönelik maaş zamları konusunda işverenler yeni bir teklifte bulundu. Reuters'ın kaynaklarına göre, işverenler 27 ay içinde kademeli olarak yüzde 1.7 ve yüzde 1.9'luk maaş artışları önerdi. Ancak bu teklif, sendikanın taleplerini karşılamaktan uzak kaldı.

Alınan bilgilere göre, ilk maaş artışı 1 Temmuz 2025'te, ikinci artış ise bir yıl sonra gerçekleşecek. Görüşmelerin sürdüğü bu süreçte, ilk resmi açıklamayı yapması beklenen bölge Kuzey Almanya olacak. Diğer bölgeler de bu açıklamalara uyum sağlayacak.

YÜZDE 7 MAAŞ ZAMMI​ İSTEDİLER

Almanya'nın en büyük sanayi sendikası IG Metall, yaklaşık dört milyon işçi adına yüzde 7 oranında bir maaş artışı talep ediyor. Sendika, taleplerinin karşılanmaması durumunda grev tehdidinde bulundu. IG Metall’in görüşmelerde yer alan işverenler arasında Siemens, Mercedes-Benz ve BMW gibi dev isimler bulunuyor.

Ancak Volkswagen bu görüşmelere dahil değil. Volkswagen, kendi içinde yürüttüğü toplu sözleşme müzakerelerine devam ediyor. Volkswagen ile yapılan ilk tur görüşmeler bir anlaşmaya varılmadan sona erdi ve IG Metall, bu süreçte de grev tehdidini sürdürüyor.

ALMANYA’DA SANAYİSİZLEŞME TEHLİKESİ

Diğer bir yandan Volkswagen, yüksek maliyetler ve yurt dışından gelen güçlü rekabetle de tehdit altında. Şirketin Almanya'daki bazı fabrikalarını kapatma ihtimalinin olduğu medyaya yansıdı. Bu da, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın sanayisizleşme tehlikesinde olduğunu açıkça gösteriyor.