Sıfır araç alacaklar dikkat! Artık zorunluluk kalktı, tarih belli oldu

1 Temmuz 2025'ten itibaren trafiğe çıkacak bireysel araçlar için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırma zorunluluğu kaldırıldı. UTTS kapsamındaki bu değişiklikle, yeni bireysel araç sahipleri TTB yükümlülüğünden muaf tutulurken, ticari ve kiralık araçlar için zorunluluk devam ediyor.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında bugün yapılan tebliğ değişikliğiyle, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren piyasaya sürülecek bireysel araçlara taşıt tanıma birimi (TTB) taktırma zorunluluğu kaldırıldı. Söz konusu karar, bireysel araç sahiplerinin sistem kapsamındaki yükümlülüklerini hafifletirken, UTTS’nin temel hedefi olan ticari ve işletmeye ait araçlarda kayıt dışı yakıt tüketimini önlemeye yönelik uygulamalar ise kararlılıkla sürdürülüyor.

TİCARİ ARAÇLAR İÇİN SON TARİH 30 NİSAN

UTTS ile akaryakıt satışlarının dijital ortamda izlenmesi sağlanarak, sektörde şeffaflık artırılıyor ve vergi kayıplarıyla mücadele ediliyor. Sistem kapsamında, kiralık, işletmeye kayıtlı veya işte kullanılan araçlara TTB taktırma zorunluluğu 30 Nisan 2025, diğer tüm kayıtlı araçlara ise 1 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek. Belirtilen süreler içinde ttb montajı yapılmayan araçlar için akaryakıt harcamaları gider olarak gösterilemeyecek.

Öte yandan, LPG’li araçlar için TTB ve istasyonlardaki LPG adalarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) kurulumu süresi 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.

Bugüne kadar sistem kapsamında montaj ve aktivasyonu tamamlanmış araç sayısı 1,3 milyonu aştı. Sipariş adedi ise 3 milyona yaklaştı. TTB yükümlülüğü bulunan mükellefler ve bireyler, utts.gov.tr adresinden kayıt ve ödeme işlemlerini yapabiliyor. Yetkililer, vatandaşları yalnızca resmî internet sitesi üzerinden işlem yapmaları, sahte ve benzer isimli internet sitelerine itibar etmemeleri konusunda uyardı.

UTTS ile yakıt alımı sırasında araç plakası otomatik olarak sisteme iletilecek, bu sayede usulsüz belge düzenlemelerinin önüne geçilecek ve yıllık milyarlarca liralık vergi kaybı engellenecek. Sisteme entegre olmayan harcamalar ise Vergi Usul Kanunu gereği geçersiz sayılacak.