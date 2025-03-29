Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Sıfır araç alacaklar dikkat! Artık zorunluluk kalktı, tarih belli oldu

1 Temmuz 2025'ten itibaren trafiğe çıkacak bireysel araçlar için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırma zorunluluğu kaldırıldı. UTTS kapsamındaki bu değişiklikle, yeni bireysel araç sahipleri TTB yükümlülüğünden muaf tutulurken, ticari ve kiralık araçlar için zorunluluk devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sıfır araç alacaklar dikkat! Artık zorunluluk kalktı, tarih belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 01:55
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 02:15

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında bugün yapılan tebliğ değişikliğiyle, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren piyasaya sürülecek bireysel araçlara taşıt tanıma birimi (TTB) taktırma zorunluluğu kaldırıldı. Söz konusu karar, bireysel araç sahiplerinin sistem kapsamındaki yükümlülüklerini hafifletirken, UTTS’nin temel hedefi olan ticari ve işletmeye ait araçlarda kayıt dışı yakıt tüketimini önlemeye yönelik uygulamalar ise kararlılıkla sürdürülüyor.

TİCARİ ARAÇLAR İÇİN SON TARİH 30 NİSAN

UTTS ile akaryakıt satışlarının dijital ortamda izlenmesi sağlanarak, sektörde şeffaflık artırılıyor ve vergi kayıplarıyla mücadele ediliyor. Sistem kapsamında, kiralık, işletmeye kayıtlı veya işte kullanılan araçlara TTB taktırma zorunluluğu 30 Nisan 2025, diğer tüm kayıtlı araçlara ise 1 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek. Belirtilen süreler içinde ttb montajı yapılmayan araçlar için akaryakıt harcamaları gider olarak gösterilemeyecek.

Öte yandan, LPG’li araçlar için TTB ve istasyonlardaki LPG adalarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) kurulumu süresi 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.

Bugüne kadar sistem kapsamında montaj ve aktivasyonu tamamlanmış araç sayısı 1,3 milyonu aştı. Sipariş adedi ise 3 milyona yaklaştı. TTB yükümlülüğü bulunan mükellefler ve bireyler, utts.gov.tr adresinden kayıt ve ödeme işlemlerini yapabiliyor. Yetkililer, vatandaşları yalnızca resmî internet sitesi üzerinden işlem yapmaları, sahte ve benzer isimli internet sitelerine itibar etmemeleri konusunda uyardı.

UTTS ile yakıt alımı sırasında araç plakası otomatik olarak sisteme iletilecek, bu sayede usulsüz belge düzenlemelerinin önüne geçilecek ve yıllık milyarlarca liralık vergi kaybı engellenecek. Sisteme entegre olmayan harcamalar ise Vergi Usul Kanunu gereği geçersiz sayılacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Togg kullanıcılarına bayram sürprizi
UTTS cezası var mı? Son tarihi 31 Ocak olarak belirlenmişti
ETİKETLER
#Otomobil
#lpg
#utts
#ulusal taşıt tanıma sistemi
#vergi kaybı
#ticari araçlar
#Ttb
#Taşıt Tanıma Birimi
#Akaryakıt Tüketimi
#Bireysel Araçlar
#1 Temmuz 2025
#30 Nisan 2025
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.