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 | Baran Aksoy

Sıfır araç almaya korkar oldu! Her bindiği elinde kaldı

Kocaeli'de bir esnaf, aynı bayiden aldığı iki sıfır araçta da sorun yaşadı. Birinin 10. kilometrede motoru yandı, diğeri ise muayesiz çıktı. Araçın muayenesiz olduğunu ceza yedikten sonra öğrenen esnaf, ruhsat olmadığı için aracını muayeneye götüremiyor muayene olmadığı için de ruhsat alamıyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 17:01

Kocaeli’nin Derince ilçesinde esnaflık yapan Murat Erdoğan, yaklaşık 3 ay önce İzmit’teki bir bayiden sıfır kilometre bir araç satın aldı. Geçici evrakla noter işlemlerini tamamlayan Erdoğan, ruhsat almak üzereyken trafik denetimine takıldı. Denetimde, yeni aldığı aracın muayenesinin süresinin dolduğu belirlenince 4 bin 200 TL ceza kesildi.

Sıfır araç almaya korkar oldu! Her bindiği elinde kaldı

BAYİ MAĞDUR ETTİ

Aracın ruhsatını çıkaramadığı için muayeneye götüremediğini belirten Erdoğan, muayeneye gidemediği için de ruhsat alamadığını dile getirdi. Bayi ise yaşanan durumla ilgilenmeyeceklerini belirterek Erdoğan’ı mağdur durumda bıraktı.

Sıfır araç almaya korkar oldu! Her bindiği elinde kaldı

DOBLO DA 10. KİLOMETREDE YANDI

Aracı kampanyayla 1 milyon 300 bin TL’ye aldığını söyleyen Erdoğan,"Bu aracı kampanya kapsamında 1 milyon 300 bin TL'ye aldım. Ancak bayide uzun süre bekletildiği için muayenesi yapılmamış. Aynı bayiden 2017 yılında aldığım Doblo'nun da motoru 10. kilometrede yandı. O zaman dava açtım ve kazandım. Şimdi ikinci kez aynı bayiden mağdur ediliyorum" dedi.

Sıfır araç almaya korkar oldu! Her bindiği elinde kaldı

"1 AYDIR KULLANIYORUM AMA HALA RUHSAT ALAMADIM"

Yaşadığı sıkıntının çözülmesini isteyen Murat Erdoğan, "Arabayı bayiden aldıktan sonra ruhsatı alabilmem için bana 1 aylık geçici belge verildi. Ruhsatı almak için notere gittim ancak orada aracın muayenesinin olmadığını öğrendim. Tekrardan bayiye gidip durumu söyledim ancak bana yardımcı olmadılar. Normalde bayiden alınan aracın 1 sene muayenesi olması gerekiyor. 1 aydır aracı kullanıyorum ama aracın ruhsatını hala alamadım, mağdurum. Aracın muayenesi olmadığı için trafikte 4 bin 200 ceza yedim" ifadelerini kullandı.

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