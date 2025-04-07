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 | Banu İriç

Sıfır araç fiyatlarında bomba tahmin! Cem Küçük araba indirimi için tarih verdi

Gazeteci Cem Küçük’ten araba piyasasını hareketlendirecek çarpıcı bir tahmin geldi. ABD’nin yeni vergi politikalarının küresel otomotiv dengelerini sarsacağını belirten Küçük, sıfır araç almak isteyenlerin dikkatini çekecek yorumda bulundu. Otomobil fiyatlarında ciddi indirim bekleniyor. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 23:55
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 00:53

Türkiye Gazetesi yazarı- gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede, Amerika’da Donald Trump’ın uygulamaya hazırlandığı yeni vergi politikalarının küresel otomobil piyasasını etkileyebileceğini ve bu durumun Türkiye’de araç fiyatlarını düşürebileceğini söyledi.

Sıfır araç fiyatlarında bomba tahmin! Cem Küçük araba indirimi için tarih verdi

"SIFIR ARABA FİYATLARI DÜŞECEK"

Cem Küçük, “Bloomberg’de bir yorum okudum, Türkiye’de araba fiyatları ucuzlayabilir” diyerek dikkat çekici bir öngörüde bulundu. Trump’ın ithal araçlara yüksek vergi uygulamasını gündeme getirmesinin, Avrupa ve Asya ülkelerindeki otomobil üreticilerini yeni pazarlar aramaya itebileceğini ifade etti.

"AVRUPA VE ASYA ARAÇ PAZARI TÜRKİYE'YE YÖNELECEK"

Küçük, konuyla ilgili şunları söyledi:

“ABD'de yılda 16 milyon araç satılıyor, bunun 11-12 milyonu ithal. Trump yüksek vergiden geri adım atmayacağını söylüyor. Bu durumda bu araçların ABD pazarında satılması zorlaşacak. Avrupa ve Asya ülkeleri bu araçları ellerinden çıkarmak için başka pazarlara yönelecek. Türkiye de bu pazarlardan biri olabilir.”

Sıfır araç fiyatlarında bomba tahmin! Cem Küçük araba indirimi için tarih verdi

400 BİN LİRALIK DÜŞÜŞ

Küçük, bu gelişmelerin etkisiyle Türkiye'de sıfır araç fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanabileceğini belirtti:

“Bugün Türkiye’de 2,5 milyon TL’ye satılan bir araç 2 milyon 100 bin TL’ye kadar düşebilir. 5 milyonluk araçlarda ise yüzde 15 ila 20 oranında indirim mümkün olabilir.”

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"BU YAZ FİYATLAR DÜŞECEK" İDDİASI

Küçük bu yaz ciddi bir düşüşün olacağı tahmininde bulunarak "Araba fiyatları göreceksiniz bu yaz yüzde 10-15 sıfır arabalarda indirim bekliyorum" dedi.

Cem Küçük ayrıca, Trump’ın bu adımıyla Amerikan ekonomisi adına doğru bir hamle yaptığını savundu. Gelişmelerin önümüzdeki dönemde hem küresel otomotiv sektörü hem de Türkiye pazarı açısından dikkatle takip edilmesi bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ABD HANGİ ÜLKELERE GÜMRÜK VERGİSİNİ YÜKSELTTİ?
ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor. Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor. Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.
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ETİKETLER
#türkiye
#donald trump
#amerika
#cem küçük
#araç fiyatları
#Vergi Politikaları
#Otomobil Sektörü
#Ithal Araçlar
#Küresel Ekonomik Perspektif
#Ekonomi
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