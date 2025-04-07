Sıfır araç fiyatlarında bomba tahmin! Cem Küçük araba indirimi için tarih verdi

Türkiye Gazetesi yazarı- gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede, Amerika’da Donald Trump’ın uygulamaya hazırlandığı yeni vergi politikalarının küresel otomobil piyasasını etkileyebileceğini ve bu durumun Türkiye’de araç fiyatlarını düşürebileceğini söyledi.

"SIFIR ARABA FİYATLARI DÜŞECEK"

Cem Küçük, “Bloomberg’de bir yorum okudum, Türkiye’de araba fiyatları ucuzlayabilir” diyerek dikkat çekici bir öngörüde bulundu. Trump’ın ithal araçlara yüksek vergi uygulamasını gündeme getirmesinin, Avrupa ve Asya ülkelerindeki otomobil üreticilerini yeni pazarlar aramaya itebileceğini ifade etti.

"AVRUPA VE ASYA ARAÇ PAZARI TÜRKİYE'YE YÖNELECEK"

Küçük, konuyla ilgili şunları söyledi:

“ABD'de yılda 16 milyon araç satılıyor, bunun 11-12 milyonu ithal. Trump yüksek vergiden geri adım atmayacağını söylüyor. Bu durumda bu araçların ABD pazarında satılması zorlaşacak. Avrupa ve Asya ülkeleri bu araçları ellerinden çıkarmak için başka pazarlara yönelecek. Türkiye de bu pazarlardan biri olabilir.”

400 BİN LİRALIK DÜŞÜŞ

Küçük, bu gelişmelerin etkisiyle Türkiye'de sıfır araç fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanabileceğini belirtti:

“Bugün Türkiye’de 2,5 milyon TL’ye satılan bir araç 2 milyon 100 bin TL’ye kadar düşebilir. 5 milyonluk araçlarda ise yüzde 15 ila 20 oranında indirim mümkün olabilir.”

"BU YAZ FİYATLAR DÜŞECEK" İDDİASI

Küçük bu yaz ciddi bir düşüşün olacağı tahmininde bulunarak "Araba fiyatları göreceksiniz bu yaz yüzde 10-15 sıfır arabalarda indirim bekliyorum" dedi.

Cem Küçük ayrıca, Trump’ın bu adımıyla Amerikan ekonomisi adına doğru bir hamle yaptığını savundu. Gelişmelerin önümüzdeki dönemde hem küresel otomotiv sektörü hem de Türkiye pazarı açısından dikkatle takip edilmesi bekleniyor.