Sıfır faizli evlilik kredisinde son dakika! Uygulama kapsamında değişiklik

17 Eylül 2024 14:32 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 14:37

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu projesinin kapsamı hakkında son dakika açıklaması geldi.

Yaklaşık 8 bin çift evlenebilmek için sıfır faizli fona başvurdu

Yaklaşık 8 bin çift evlenebilmek için sıfır faizli fona başvurdu

Sıfır faizli evlilik kredisi uygulamasında yeni bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu​ projesinin kapsamının genişletildiğini açıkladı.

SIFIR FAİZLİ EVLİLİK KREDİSİ UYGULAMASI GENİŞLEDİ

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş,, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

"Gençlerimizin temeli sağlam, güçlü bir aile kurmalarına imkan sağlayan Aile ve Gençlik Fonu için bugün itibarıyla Osmaniye’den de başvuruları almaya başlıyoruz.

Ayrıca 2 asgari ücreti aşmama şeklindeki gelir kriterini kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkardık. Tüm gençlerimiz için hayırlı ve uğurlu olsun."

SON OLARAK 3 İL DAHA DAHİL EDİLMİŞTİ

Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni bir döneme geçtiklerini açıklayan Göktaş, geçtiğimiz günlerde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı da projeye dahil ettiklerini açıklamıştı.

Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği büyük ilgi görmeye devam ediyor.