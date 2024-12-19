Sıfır faizli kredi üst sınırı değişti! 75 bin TL nakit fırsatı: İşte faizsiz kredi veren bankalar

19 Aralık 2024 15:27 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 15:36

Bankalar vatandaşlara faizsiz kredi fırsatı sunmaya devam ediyor. Sıfır faizli kredi çekmek isteyen vatandaşlar faizsiz kredi haberlerini yakından takip ediyor. Bankalar, yeni müşteriler için Aralık ayına özel olarak faizsiz kredi limitini 75 bin liraya çıkardı. Daha önce 50 bin lira olarak belirlenen üst sınır, yeni kampanya kapsamında yükseltildi. Peki, sıfır faizli kredi veren bankalar hangileri? Faizsiz kredi başvuru şartları ne? İşte 0 faizli kredi için merak edilen tüm ayrıntılar...

Aralık​ ayında faizsiz kredi​ çekmek isteyen vatandaşlar​ için sevindirici bir gelişme yaşandı. Daha önceki aylarda üst limit olarak 50 bin lira belirlenen sıfır faizli kredi kampanyaları, Aralık ayında 75 bin liraya yükseltildi. İhtiyaçlarını faiz ödemeden karşılamak isteyen bireylerin yoğun ilgi gösterdiği bu kampanyalar, bankalar​ arasında rekabeti artırdı. Peki, sıfır faizli kredi veren bankalar hangileri ve başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...

ŞUBEYE GİTMEDEN ANINDA FAİZSİZ KREDİ

Aralık ayı boyunca devam eden faizsiz kredi kampanyaları, yılın son günlerinde bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla daha cazip hale geldi. Bankalar, müşteri kazanma yarışında sıfır faizli kredi imkanlarını artırarak vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Üstelik bu kredilerden yararlanmak için şubeye gitme zorunluluğu bulunmuyor. Bankaların dijital platformları üzerinden müşteri olunarak kredi başvurusu yapılabiliyor ve onaylanan krediler anında hesaplara aktarılıyor.

FİNDEKS NOTU ŞARTI

Bankaların sunduğu sıfır faizli kredi kampanyaları için bazı kriterler belirlenmiş durumda. Bu kriterlerin başında yeni müşteri olma şartı geliyor. Yani, bu kampanyalardan yalnızca ilgili bankada ilk kez hesap açan kişiler yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra, bankalar başvuru sahiplerinin kredi değerlendirme süreçlerinde Findeks kredi notuna da dikkat ediyor. Bazı bankalar, sıfır faizli kredi avantajını yalnızca yüksek kredi notuna sahip bireylere sunuyor. Aralık ayında yükseltilen limitlerle birlikte sıfır faizli kredi kampanyaları hem vatandaşlar için ihtiyaçlarını karşılamak adına bir fırsat sunarken hem de bankaların müşteri tabanını genişletme çabasını gözler önüne seriyor.

İŞTE FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNAN 9 BANKA

ENPARA

Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuyor.

ON DİJİTAL BANKACILIK

ON Dijital Bankacılık yeni müşterilerine %0 faizli 3 ay vadeli 15.000 TL ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

ALBARAKA

Albaraka Türk yeni müşterilere özel 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) %0 faizli 15.000 TL finansman imkanı sunuluyor.

DENİZBANK

Denizbank yeni müşterilerine özel, 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit ve 6 aya kadar vadeli %0 faiz oranlı 10.000 TL kredi imkanı sunuyor.

Kampanya, 01/12/2024 – 31/12/2024 tarihleri arasında geçerlidir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkanı, 30 Kasım'a kadar İşCep'ten İş Bankası müşterisi olanlara 30.000 TL'ye varan Faizsiz Ek Hesap ayrıcalığı sunuyor.

Faizsiz Taksitli Nakit Avans 2-3 (dahil) ay vade için geçerlidir.

Kampanyadan 01.12.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında İşCep "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası müşterisi olan müşteriler yararlanabilecektir.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

Faizsiz kredi kampanyasından 10 – 31 Aralık tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil'i indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA'lı olan vatandaşlar faydalanabilir.

AKBANK

Akbank yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli 25.000 TL kredi, 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye kadar taksitli avans 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye kadar taksitli artı para Toplam: 75.000 TL para imkanı sunuyor.

QNB

QNB Finansbank yeni müşterilerine özel %0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL kredi imkanı, %0 faiz oranı ile 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

1 Aralık - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerlidir.

TEB BANKASI

TEB Bankası yeni gelen müşterilerine özel %0 başlayan faiz oranıyla 6 ay vadeli 25.000 TL ihtiyaç kredisi ve %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

Faiz oranları müşteri özelinde findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.

Kampanya 23.05.2024-31.12.2024 tarihine kadar geçerlidir.