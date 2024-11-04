Sıfır faizli kredi veren bankalar güncellendi! Acil paraya ihtiyacı olan bankaya koşuyor

04 Kasım 2024 13:22 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 13:27

Faizsiz kredi veren bankalar vatandaşın radarında. Acil nakit arayanlar için kasım ayı sıfır faizli kredi veren bankalar belli oldu. Artan enflasyon ve yaşam maliyetleri nedeniyle kredi kartına sarılan vatandaş nakit ihtiyacı içinse bankaların yolunu tutuyor. Bankaların müşterilerine hazırladığı özel sıfır faizli kredi kampanyalarını derledik.

Vadeli hesaplara stopaj kesintisi! Oran belli oldu: 1 milyon lira ve 500 bin TL'nin aylık getirisi düşecek

Vadeli hesaplara stopaj kesintisi! Oran belli oldu: 1 milyon lira ve 500 bin TL'nin aylık getirisi düşecek

Sıfır faizli banka ihtiyaç kredi fırsatları devam ediyor. Birçok banka faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Bankaların vade, tutar ve geri ödeme koşullarını merak eden vatandaşların ise şubeye gitmesine gerek yok. 2024 kasım ayında sıfır faizli kredi veren bankaları listeledik.

SIFIR FAİZSİZ KREDİYİ HANGİ BANKA VERİYOR?

Sıfır faizli ihtiyaç kredileri için banka listeleri güncellendi. Vatandaşlar nakit ihtiyacını karşılamak için bankalara başvurmaya devam ediyor. Bankaların yeni müşterilerine sunduğu 6 aya kadar vade ve elli bin TL’ye kadar kredi imkanı avantajı sürüyor. Sıfır faizli kredi kampanyasından gerçek kişiler ve şahıs firmaları faydalanabilir. 0 faizli kredi kampanyası kapsamında kullanılacak minimum ve maksimum kredi tutarı merak ediliyor. Bankaların vade, tutar ve geri ödeme koşulları sıralandı.

BANKALARIN 0 FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

İşte sıfır faizli kredi arayanlar için banka listeleri;

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 6 ay

Kredi tutarı: 10.000 Türk Lirası.

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 3 ay

Kredi tutarı: 15.000 Türk Lirası.

(Yeni Müşterilere Özel)

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 6 ay

Kredi tutarı: 20.000 Türk Lirası.

(Yeni Müşterilere Özel)

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 6 ay

Kredi tutarı: 20.000 Türk Lirası.

(Yeni Müşterilere Özel)

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 6 ay

Kredi tutarı: 20.000 Türk Lirası.

(Yeni Müşterilere Özel)

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 12 ay

Kredi tutarı: 20.000 Türk Lirası.

(Yeni Müşterilere Özel)

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 6 ay

Kredi tutarı: 25.000 Türk Lirası.

(Yeni Müşterilere Özel)

EN PARA

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 6 ay

Kredi tutarı: 50.000 Türk Lirası.

(Yeni Müşterilere Özel)