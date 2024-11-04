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Sıfır faizli kredi veren bankalar güncellendi! Acil paraya ihtiyacı olan bankaya koşuyor

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
04 Kasım 2024 13:22 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 13:27

Faizsiz kredi veren bankalar vatandaşın radarında. Acil nakit arayanlar için kasım ayı sıfır faizli kredi veren bankalar belli oldu. Artan enflasyon ve yaşam maliyetleri nedeniyle kredi kartına sarılan vatandaş nakit ihtiyacı içinse bankaların yolunu tutuyor. Bankaların müşterilerine hazırladığı özel sıfır faizli kredi kampanyalarını derledik.

Sıfır faizli banka ihtiyaç kredi fırsatları devam ediyor. Birçok banka faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Bankaların vade, tutar ve geri ödeme koşullarını merak eden vatandaşların ise şubeye gitmesine gerek yok. 2024 kasım ayında sıfır faizli kredi veren bankaları listeledik.

Sıfır faizli kredi veren bankalar güncellendi! Acil paraya ihtiyacı olan bankaya koşuyor - 1. Resim

SIFIR FAİZSİZ KREDİYİ HANGİ BANKA VERİYOR?

Sıfır faizli ihtiyaç kredileri için banka listeleri güncellendi. Vatandaşlar nakit ihtiyacını karşılamak için bankalara başvurmaya devam ediyor. Bankaların yeni müşterilerine sunduğu 6 aya kadar vade ve elli bin TL’ye kadar kredi imkanı avantajı sürüyor. Sıfır faizli kredi kampanyasından gerçek kişiler ve şahıs firmaları faydalanabilir. 0 faizli kredi kampanyası kapsamında kullanılacak minimum ve maksimum kredi tutarı merak ediliyor. Bankaların vade, tutar ve geri ödeme koşulları sıralandı.

Sıfır faizli kredi veren bankalar güncellendi! Acil paraya ihtiyacı olan bankaya koşuyor - 2. Resim

BANKALARIN 0 FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

İşte sıfır faizli kredi arayanlar için banka listeleri;

DENİZBANK 

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 6 ay

Kredi tutarı: 10.000 Türk Lirası.

Sıfır faizli kredi veren bankalar güncellendi! Acil paraya ihtiyacı olan bankaya koşuyor - 3. Resim

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 3 ay

Kredi tutarı: 15.000 Türk Lirası.

(Yeni Müşterilere Özel)

Sıfır faizli kredi veren bankalar güncellendi! Acil paraya ihtiyacı olan bankaya koşuyor - 4. Resim

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 6 ay

Kredi tutarı: 20.000 Türk Lirası.

(Yeni Müşterilere Özel)

Sıfır faizli kredi veren bankalar güncellendi! Acil paraya ihtiyacı olan bankaya koşuyor - 5. Resim

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 6 ay

Kredi tutarı: 20.000 Türk Lirası.

(Yeni Müşterilere Özel)

Sıfır faizli kredi veren bankalar güncellendi! Acil paraya ihtiyacı olan bankaya koşuyor - 6. Resim

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 6 ay

Kredi tutarı: 20.000 Türk Lirası.

(Yeni Müşterilere Özel)

Sıfır faizli kredi veren bankalar güncellendi! Acil paraya ihtiyacı olan bankaya koşuyor - 7. Resim

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 12 ay

Kredi tutarı: 20.000 Türk Lirası.

(Yeni Müşterilere Özel)

Sıfır faizli kredi veren bankalar güncellendi! Acil paraya ihtiyacı olan bankaya koşuyor - 8. Resim

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 6 ay

Kredi tutarı: 25.000 Türk Lirası.

(Yeni Müşterilere Özel)

Sıfır faizli kredi veren bankalar güncellendi! Acil paraya ihtiyacı olan bankaya koşuyor - 9. Resim

EN PARA

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 6 ay

Kredi tutarı: 50.000 Türk Lirası.

(Yeni Müşterilere Özel)

Sıfır faizli kredi veren bankalar güncellendi! Acil paraya ihtiyacı olan bankaya koşuyor - 10. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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