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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Sıfır faizli kredide limit 55 bin TL'ye çıktı! Uzmanlardan tüketicilere kritik uyarı: İşte faizsiz kredi veren bankalar

Bankalar, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara faizsiz kredi imkânı sunmaya devam ediyor. Sıfır faizli kredi fırsatlarını değerlendirmek isteyenler, güncel kampanyaları yakından takip ediyor. Ancak uzmanlar, bu tür kredilerde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar olduğuna vurgu yaparak tüketicileri uyardı. Peki, sıfır faizli kredi veren bankalar hangileri? Faizsiz kredi başvuru şartları ne? İşte faizsiz kredi fırsatlarıyla ilgili tüm detaylar…

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 10:12

Son dönemde ekonomik nedenlerden dolayı zorluk yaşayan vatandaşlar için bankalar arasındaki rekabet hız kazandı. Yeni müşteri çekmek isteyen bankalar, faizsiz kredi kampanyalarını daha cazip hale getirerek vatandaşlara çeşitli avantajlar sunuyor. Özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için faizsiz krediler önemli bir fırsat olarak öne çıkarken, kampanya tutarları 55 bin TL’ye kadar ulaşmış durumda. Ancak uzmanlar, bu kredilere başvurmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı kritik noktalar konusunda tüketicileri uyarıyor. İşte faizsiz kredi fırsatlarını değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken detaylar...


 

FAİZSİZ KREDİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

YENİ MÜŞTERİ ŞARTI: Birçok banka, faizsiz kredi kampanyalarını yalnızca yeni müşterilerine sunuyor. Halihazırda aynı bankayla çalışan kişiler bu fırsattan yararlanamayabilir.
 

GERİ ÖDEME SÜRESİ: Faizsiz krediler genellikle kısa vadeli olarak sunuluyor. Çoğu bankada vade süresi 3 ila 6 ay arasında değişirken, bu durum aylık ödeme tutarlarının yüksek olmasına neden olabilir.
 

KREDİ NOTU ETKİSİ: Bankaların ilan ettiği faizsiz kredi tutarlarını alabilmek için kredi notunuzun yeterli seviyede olması gerekiyor. Kredi notu düşük olan bireyler, daha düşük miktarda krediyle sınırlı kalabilir.
 

KREDİ KARTI ZORUNLULUĞU: Bazı bankalar, faizsiz krediyi yalnızca kredi kartı üzerinden nakit avans olarak sunabiliyor. Bu durumda yeni bir kredi kartı açtırmanız gerekebilir. Ayrıca kart aidatı gibi ek masrafları da göz önünde bulundurmalısınız.  
 

LİMİT KISITLAMALARI: Kredi kartı üzerinden sunulan faizsiz kredi kampanyalarında, mevcut kart limitiniz belirleyici olabilir. Kartınızın limiti yetersizse, talep ettiğiniz kredi tutarına ulaşamayabilirsiniz.


 

FAİZSİZ KREDİ ALIRKEN ŞARTLARI İNCELEYİN

Faizsiz kredi kampanyaları ilk bakışta cazip görünse de, her bankanın sunduğu şartlar farklı olabilir. Ödeme planlarını, ek ücretleri ve kampanyanın detaylarını dikkatlice incelemeden kredi çekmek, beklenmedik mali yüklerle karşılaşmanıza neden olabilir.
 

Kredi başvurusu yapmadan önce detaylı bir araştırma yapmak, mali durumunuzu korumak adına büyük önem taşıyor. Özellikle geri ödeme planlarınızı iyi hesaplayarak, bütçenize en uygun seçeneği tercih etmelisiniz.


 

İŞTE FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNAN BANKALAR
 

AKBANK
 Akbank yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli 30.000 TL kredi, 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye kadar taksitli avans 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye kadar taksitli artı para. Banka toplam 55.000 TL para imkanı sunuyor.

 

GARANTİ BBVA
Garanti Bankası yeni müşterilere özel, faizsiz toplamda 50 bin TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 6 ay vadeli, 25.000 TL kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avansı içeriyor.

 

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans imkanı ve 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesabı içeriyor. Banka toplam 55.000 TL para imkanı sunuyor.

Kampanya kapsamındaki faizsiz taksitli nakit avans kredi kartı açılışından sonra sadece 1 kez kullanılabilecektir.

QNB

QNB Finansbank yeni müşterilerine özel 3 ay vadeli, 30.000 TL kredi sunuyor. 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Banka toplam 55.000 TL para imkanı sunuyor.

 

TEB BANKASI

TEB Bankası yeni gelen müşterilerine özel %0 başlayan faiz oranıyla 6 ay vadeli, 30.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avansı içeriyor. TEB faizsiz toplamda 55 bin TL kredi sunuyor.

 

DENİZBANK

Denizbank yeni müşterilerine özel, 3 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL'ye varan kredi imkanı sunuyor. Ayrıca banka 20.000 TL'ye varan taksitli nakit ve 3 aya kadar vadeli %0 faiz oranlı 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor. DenizBank faizsiz toplamda 45 bin TL kredi sunuyor.

 

ENPARA

Enpara yeni müşterilere özel, faizsiz toplamda 50 bin TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 6 aya varan vade ile, 50.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisini içeriyor.

 

YAPIKREDİ

Yeni müşterilere özel faizsiz toplamda 25 bin TL kredi sunuyor. Bu kampanya 3 ay vadeli  25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

 

 

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