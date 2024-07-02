Sıfır otomobil fiyatları ve krediye erişimde yaşanan zorluklar otomotiv ve hafif ticari araç pazarını daralttı

02 Temmuz 2024 10:31 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:31

Piyasa üzerinde oluşan baskılar neticesinde otomotivde daralma haziranda da sürdü.

Otomotiv pazarı üç ay art arda daralma yaşadı.

Otomobil satışları, ilk 6 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 7,3 oranında artsa da hafif ticari araç pazarı yüzde 8,7 azaldı.

OTOMOTİV VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI DARALDI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, haziran ayı satış verilerini duyurdu.

Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azalarak 106 bin 238 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv pazarı üç ay art arda daralma kaydetti.

YILIN İLK 6 AYINDA YÜZDE 3,7 BÜYÜDÜ

Otomotiv pazarı yılın ilk 6 ayında da yüzde 3,7 büyümüş oldu.

Otomobil satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azalarak 87 bin 858 adet oldu.

Hafif ticari araç pazarı yüzde 12,6 azalarak 18 bin 380 adet olarak gerçekleşti.

Bu durumun devam edip etmeyeceği ve ikinci el piyasasına nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

Pazar, ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında artarak 577 bin 981 adet oldu.

Otomobil satışları, ilk 6 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 7,3 oranında artarak 462 bin 955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26 adet oldu.