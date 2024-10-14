Sıfır ve ikinci el araç piyasası diken üstünde! Otomobile ÖTV matrah güncellenmesi ve hurda destek fonu yeniden masada

14 Ekim 2024 10:15 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 10:45

Otomotivciler için tedirgin bekleyiş sürüyor. Otomotiv sektöründen hurda araç teşvik yasası önerisi ve ÖTV matrah güncellenmesi talebi geldi. Yeni düzenleme yapılması ile sıfır araçların fiyatlarının 400 bin TL’ye kadar ucuzlaması bekleniyor. İşte sıfır ve ikinci el araç piyasasını ilgilendiren gelişme.

Hem sıfır hem de ikinci el araç piyasası araba alıp satacakları yakından ilgilendiren açıklamalar sektör içinden geldi. Sektör temsilcileri sıfır otomobilde ÖTV matrah düzenlemesi bir kez daha talep etti. Öte yandan yaşlı araca hurda desteği çağrısı da yapıldı. Yeni düzenleme yapılması ile sıfır araçların fiyatlarının 400 bin TL’ye kadar ucuzlayabileceği aktarıldı.

SIFIR OTOMOBİLE ÖTV MATRAH GÜNCELLENMESİ

Otomotiv sektörü tedirgin. Yıl sonu beklentileri aşağı yönlü revize edildi. Temmuz ayında sektörün yıl sonu için ihracat tahmini 1 milyon 120 bin adet iken bu sayı 1 milyon 100 bin adete çekildi. Toplam otomotiv üretimi geçen yıla oranla yüzde 7 geriledi.

Türkiye Gazetesi haberine göre OSD Başkanı Cengiz Eroldu, sıfır ve ikinci el otomobiller için konuştu. Türkiye’de enflasyona paralel tüm araçların yüzde 80 ÖTV dilimine girdiğini ifade etti. Eroldu, ÖTV matrahlarının güncellenmesi talebini yeniledi. Yeni düzenleme yapılması ile sıfır araçların fiyatlarının 400 bin TL’ye kadar ucuzlayabileceğini aktardı.

Eroldu, "Premium segmentte ise bir kayıp yok, tam tersine satışlar artıyor. Bugün eğer ÖTV yüzde 50 olsa, o 1 milyonluk TL’lik araç, 600 bin TL olurdu herhâlde.” dedi.

HURDA DESTEK FONU TALEBİ

Cengiz Eroldu, ayrıca yaptığı diğer bir çağrıda sayıları 10 milyonu bulan 13 yaş üzeri arabalar için talepte bulundu. Hurda desteği fonu önerisi ile araç değiştirme desteği talep eti.

Eroldu, “Mevcut parkın neredeyse 10 milyon adedi, 13 yaş ve üstü. Bu araçlar çevre kirliliğinin 95’ini oluşturuyor. Bu parkın bertaraf edilmesi lazım. Geçmiş yıllarda yapıldı, çok suiistimaller oldu. Birtakım tedbirlerle bu önlenebilir." açıklamasında bulundu.

YAŞLI ARAÇLAR YAKIT İSRAFI YAPIYOR

Cengiz Eroldu şöyle devam etti;

"2000 yılı öncesi modellerin yakıt sarfiyatı neredeyse iki katı. Bu noktada atılacak bir adım ülkemizin 0 emisyon hedefleri için ciddi bir ilerleme kazandıracaktır."