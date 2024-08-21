Sıfır ve ikinci el araçlar için tarih verildi fiyatlar birden yükselecek! Uygun araba almak için son fırsat

21 Ağustos 2024 10:45 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 10:56

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 30 milyonu aştı! Sürücülerin tercihi yine gri renk oldu

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 30 milyonu aştı! Sürücülerin tercihi yine gri renk oldu

Otomobil almak isteyenler için 'fiyatlar düşecek' uyarısı geldi. Bayilerin yüzde 20'yi bulan indirimleri son günlerine yaklaşıyor. Yeni düzenleme öncesinde firmaların indirim rekabeti başladı. Genel Güvenlik Yönetmeliği öncesinde elindeki araçları satmak isteyenler yeni alıcıları bekliyor.

İNDİRİMLİ ARAÇ ALMAK İÇİN SON FIRSAT

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektörüne yönelik attığı adımla Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Ağustos'a uzatmıştı.

Halen stokta olan ve ithal edilecek araçlar mevcut yönetmelikle satılabilmesine imkan sağlandı.

Genel Güvenlik Yönetmeliği ile sıfır araçlarda asgari bazı güvenlik ve teknoloji ürünlerini bulundurmak zorunlu hale gelecek.

31 Ağustos'a kadar bu özelliklerin olmadığı araçların elden çıkartılması için bayiler kolları sıvadı.

31 Ağustos'a kadar yüzde 20 indirimli araçlar satışa sunuldu.

OTOMOBİL ALMAK İSTEYENLER İÇİN DOĞRU ZAMAN

Araba almak için doğru zaman olduğuna işaret eden bayiler, sıfır ve ikinci el araçların fiyatının 31 Ağustos'tan sonra yukarı doğru çıkacağını aktardı.

SIFIR VE İKİNCİ ELDE FİYATLAR ARTACAK

Türkiye'de uygulanacak olan Genel Güvenlik Yönetmeliği için geri sayım sürerken bayilerin yüzde 20'yi bulan indirimleri için son günler de yaklaşmış oldu. Söz konusu yeni yönetmeliğe uygun olmayan elindeki araçları satmak isteyen bayiler adeta birbirleriyle yarışır hale geldi.

Bayiler kampanyalarla, fiyat ve taksit destekleriyle bu süreye kadar araç almak isteyenlere kolaylık sağlayacak.

31 Ağustos'tan sonra özellikle sıfır araçların fiyatlarının aniden yükseleceğini söyleyen uzmanlar GSR II regülasyonunun araç fiyatlarını etkileyeceği öngörüyor.

31 Ağustos'tan sonra sıfır araçlar, GSR II tescilli olanlar ve olmayanlar şeklinde ikiye ayrılacak.

GSR II uyumlu olan sıfır araçlar, yeni eklenen güvenlik donanımları sebebiyle fiyat artışına uğrayacak.

Ayrıca yılın ikinci yarısından itibaren pazarın kademeli olarak hareketleneceği ve yılın toplamında Türkiye ikinci el pazarının 8 milyon adedin üzerinde araç satışıyla tamamlanacağı tahmin ediliyor.