Şifrelerde yeni dönem! ATM'ler bu şifreye sahip olanların kartını yutacak

23 Aralık 2024 11:12 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:16

BDDK tarafından alınan karar bugün itibarı ile devreye girdi. Kredi kartlarındaki dolandırıcılıkların önüne geçilmesi için bugünden başlamak üzere doğum tarihleri, spor kulüplerinin kuruluş tarihleri ve popüler tarihler artık şifre olarak kullanılamayacak.

Bankalar ATM'lerle para kazanmanın yeni yolunu buldu: Hiçbir şey yapmasanız da ödüyorsunuz! İşte o ücretten kurtulmanın yolu

Bankalar ATM'lerle para kazanmanın yeni yolunu buldu: Hiçbir şey yapmasanız da ödüyorsunuz! İşte o ücretten kurtulmanın yolu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların kredi ve banka kartlarında dolandırıcılıkların önüne geçilmesi için bugün başlayacak olan yeni bir düzenlemeye geçti. Bugün başlayan yeni düzenleme ile vatandaşların kredi ve banka kartlarında doğum tarihleri ve sık kullanılan şifreler artık geçerli olmayacak. Vatandaşın bu kapsama giren şifrelerini ısrarlar kullanmalarında ATM'ler güvenlik uyarısı verecek. Alınan bu karar ile kullanıcıların daha güvenli şifreler seçmesi planlanıyor.

ATM'LER KARTLARI YUTACAK

Yeni düzenleme ile ATM'lerdeki şifre güvenliği artacak. Şifresini değiştirmek istemeyen kullanıcıların kartlarının bloke olması riski bulunuyor. ATM'ler tarafından yapılan uyarılara rağmen şifreleri değiştirilmeyen kartlar yutulacak. Yutulan kartlar banka tarafından yeniden düzenlenecek ve kullanıcılara gönderilecek ancak bu defa daha güçlü şifreler kartlara tanımlanacak.

NEDEN BÖYLE BİR YOL SEÇİLDİ?

BDDK, özellikle son yıllarda artan kart dolandırıcılıklarına dikkat çekti ve insanların doğum tarihleri, şehirlerin plakaları, önemli kişilerin doğum tarihleri ya da popüler tarihlerinin kolay tahmin edilebilir olduğuna dikkat çekti. Bu şekilde bir dolandırıcılığın da önüne geçilmesi için yeni yola gidilmesi tercih edildi.

HANGİ ŞİFRELER KABUL EDİLMEYECEK?

BDDK tarafından alınan ve bugün itibari ile geçerli olacak yeni güvenlik önlemi ile beraber artık doğum tarihleri; 1990, 1980 gibi tarihler artık geçerli olmayacak. Bunlarla beraber örneğin Atatürk'ün doğum tarihi, İstanbul'un fethi gibi tarihler de geçerli olmayacak.

İlk önlem olarak doğum tarihlerinin, 1453, 1881, 1915 gibi tarihler artık şifre olarak kullanılamayacak.