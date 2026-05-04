Sigara fiyatları hangi ülkede ne kadar? Bakan yardımcısı “En ucuz Türkiye’de” demişti: İşte ülke ülke sigara fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sigara ile mücadelede yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Yardımcısı Sağlık Bakanlığı Yardımcısı Şuayip Birinci yaptığı açıklamada sigara satışında hayata geçirecekleri yeni uygulamalar ile ilgili konuştu. Aynı zamanda Bakan Yardımcısı Birinci en ucuz sigaranın Türkiye’de satıldığını ifade etti. Açıklamanın ardından “Sigara fiyatları hangi ülkede ne kadar?” araştırmaları hız kazandı.
Sigara fiyatları pek çok tiryaki tarafından yüksek bulunuyor. Her gün bir paket sigara alan kişinin aylık bütçesi ise minimum 3 bin TL’yi geçiyor. Ancak dünya çapında farklı ülkelerde sigara fiyatları büyük oranda farklılık gösteriyor.
Özellikle Avrupa’da birçok ülke vatandaşlarını sigaradan uzaklaştırmak için "caydırıcı vergilendirme" yöntemini kullanıyor. Bu nedenle İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde her yıl düzenli olarak fiyat artışları yapılıyor. Bu kapsamda ülke ülke sigara fiyatlarını bir araya getirdik…
Avustralya: Dünyanın açık ara en pahalı sigara fiyatlarına sahip ülkesi Avustralya. Bir paket sigara yaklaşık 40.00 AUD - 50.00 AUD (yaklaşık 1.300 – 1.625 TL) arasındadır.
İrlanda: Avrupa Birliği'nin sigara fiyatı en pahalı ülkesi olan İrlanda’da bir paket sigara yaklaşık 16.50 - 17.00 euro yaklaşık 800-900 TL seviyesindedir.
İngiltere: Dünyanın en pahalı sigara satılan ülkelerinden biridir. Bir paketin ortalama fiyatı 15.00 - 16.00 euro yaklaşık 750-800 TL civarında.
Fransa: Tütünle mücadele kapsamında fiyatların en hızlı arttığı ülkelerden birisi. Ortalama paket fiyatı 12.00 euro - 12.50 euro yaklaşık 550-650 TL seviyesinde.
Almanya: Sigaranın ülkede ortalama paket fiyatı 8 euro - 9 euro yaklaşık 400-450 TL arasında.
İtalya: Diğer büyük Avrupa ülkelerine göre sigara fiyatları İtalya’da biraz daha ekonomik. Ortalama bir paket sigaranın fiyatı 6.00 - 6.50 euro yaklaşık 300-350 TL civarında.
Yunanistan: Diğer Avrupa ülkelerine nispeten daha uygun olan Yunanistan’da ortalama sigara fiyatları 4.50 - 5.00 euro yaklaşık 200-260 TL civarında.
ABD: Eyaletlere göre çok büyük farklar gösteriyor. New York gibi şehirlerde bir paket 15.00 dolar yaklaşık 678 TL iken, güney eyaletlerinde 6.00 - 8.00 dolar, 270-360 TL seviyesine düşebilmektedir.
Rusya: Batı ülkelerine göre oldukça ucuz bir fiyata sigara satan Rusya’da ortalama fiyatlar 2.00 - 2.50 dolar yaklaşık 90-110 TL civarında.
Türkiye: Farklı firmalara ait sigaraların fiyatları ise Türkiye'de ortalama yaklaşık 75-110 TL arasında değişiyor.