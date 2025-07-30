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 | İrem Çınar

Sigara fiyatlarına bir zam daha! En ucuzu 85, en pahalısı 100 lira oldu

Sigara tiryakilerini üzecek bir haber daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına bir zam daha yapıldığını duyurdu.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 10:24

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına bir zam daha yapıldığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde başka bir sigara grubuna yapılan artışın ardından, bu zamla birlikte fiyatlar yeniden yükseldi.

EN UCUZ SİGARA 85 TL OLDU

Yeni zamla birlikte piyasadaki en düşük sigara fiyatı 85 liraya yükseldi.

Sigara fiyatlarına bir zam daha! En ucuzu 85, en pahalısı 100 lira oldu

EN PAHALI SİGARA 100 TL’YE DAYANDI

Zam sonrası en yüksek fiyatlı sigara 100 TL oldu. Böylece tütün ürünlerinde 3 haneli fiyatlar ilk kez resmi olarak görüldü.

ZAMLI FİYATLAR BUGÜN İTİBARIYLA GEÇERLİ

Yapılan açıklamaya göre yeni fiyatlar 30 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak. Bayiler, raflardaki fiyatları güncellemeye başladı.

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#sigara fiyatları
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#Sigara Sektörü
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