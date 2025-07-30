Sigara fiyatlarına bir zam daha! En ucuzu 85, en pahalısı 100 lira oldu

İstanbul
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına bir zam daha yapıldığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde başka bir sigara grubuna yapılan artışın ardından, bu zamla birlikte fiyatlar yeniden yükseldi.
Yeni zamla birlikte piyasadaki en düşük sigara fiyatı 85 liraya yükseldi.
Zam sonrası en yüksek fiyatlı sigara 100 TL oldu. Böylece tütün ürünlerinde 3 haneli fiyatlar ilk kez resmi olarak görüldü.
Yapılan açıklamaya göre yeni fiyatlar 30 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak. Bayiler, raflardaki fiyatları güncellemeye başladı.