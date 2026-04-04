Sigara fiyatlarına zam geldi mi, hangi gruplar zamlandı? 2026 Nisan ayı güncel sigara fiyatları

Güncel sigara fiyatları, markaların fiyatlarda yaptığı zam sonrası değişiklik gösteriyor. Sektör temsilcileri tarafından yapılan yeni duyuruya göre bir sigara grubuna ait üç farklı ürünün satış fiyatı 3 Nisan tarihinden itibaren güncellendi. Üretici firmalar, hammadde, üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artışları sigara fiyatlarına yansıtmaya devam ediyor. Tütün ürünlerindeki artışa ilişkin bilgilendirme ise TBYD Başkanı Erol Dündar’dan geldi. Sigara tüketenler ise kendi kullandıkları markalarda artış olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki Sigara fiyatları 2026 ne kadar oldu, kaç TL zamlandı? İşte, sigara fiyatlarında yaşanan artışa ilişkin detaylar…
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir sigara grubunun 3 ürününe zam geldiğini açıkladı. 110 lira olarak raflarda yerini alan sigara fiyatı güncellenerek 115 liraya ulaştı. Bu artışla beraber en yüksek sigara fiyatı 115 lira olurken en düşük sigara fiyatı se 87-90 lira oldu.
Ara dönemde yapılan artışlar doğrudan üretici firmaların fiyat politikasından kaynaklanıyor. Markalar, hammadde, üretim ve dağıtım maaliyetlerindeki artışı fiyatlara yansıtıyor. Özellikle İran-İsrail arasındaki çatışmalar şiddetli şekilde sürerken benzin fiyatları artış gösterdi. Ulaşım maliyetleri yükselirken birçok farklı üründe artış yapıldı. Etkilenen sektörler arasında tütün üreticileri de geldi.