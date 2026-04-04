SON DAKİKA!
Sigara fiyatlarına zam geldi mi, hangi gruplar zamlandı? 2026 Nisan ayı güncel sigara fiyatları

Sigara fiyatlarına ilişkin bilgilendirme Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar’dan geldi. Sosyal medya ve bazı platformlarda uzun süredir, sigara fiyatlarında artış olup olmayacağı tartışılıyordu. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir sigara markasının 3 farklı ürününe zam geldiğini ifade etti. En yüksek sigara fiyatı 115 liraya kadar ulaşırken bazı gruplarda ise henüz zam yansıtılmadı. En düşük sigara fiyatları ise 87-90 lira oldu. Bu artışın ardından diğer gruplara zam gelip gelmediği merak ediliyor. Peki Sigara fiyatlarına zam mı geldi, hangi gruplara zam geldi? İşte, güncel sigara fiyatlarına ilişkin bilgiler…

GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 09:41

Güncel , markaların fiyatlarda yaptığı zam sonrası değişiklik gösteriyor. Sektör temsilcileri tarafından yapılan yeni duyuruya göre bir sigara grubuna ait üç farklı ürünün satış fiyatı 3 Nisan tarihinden itibaren güncellendi. Üretici firmalar, hammadde, üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artışları sigara fiyatlarına yansıtmaya devam ediyor. Tütün ürünlerindeki artışa ilişkin bilgilendirme ise TBYD Başkanı ’dan geldi. Sigara tüketenler ise kendi kullandıkları markalarda artış olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki Sigara fiyatları 2026 ne kadar oldu, kaç TL zamlandı? İşte, sigara fiyatlarında yaşanan artışa ilişkin detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Nisan ayında sigara fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte bir sigara grubunun üç ürününde fiyat artışı yaşanmıştır.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna ait üç ürüne zam geldiğini duyurdu.
110 lira olan sigara fiyatı 115 liraya yükseldi.
Bu artışla en yüksek sigara fiyatı 115 lira, en düşük sigara fiyatı ise 87-90 lira oldu.
Zamların nedeni olarak hammadde, üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artışlar ile ulaşım maliyetlerindeki yükseliş gösterildi.
Özellikle İran-İsrail arasındaki çatışmaların benzin fiyatlarını artırması ve bunun da ulaşım maliyetlerini etkilemesi sigara fiyatlarındaki artışa yansıtıldı.
SİGARA FİYATLARINA 2026 NE KADAR ZAM GELDİ?

(TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir sigara grubunun 3 ürününe zam geldiğini açıkladı. 110 lira olarak raflarda yerini alan sigara fiyatı güncellenerek 115 liraya ulaştı. Bu artışla beraber en yüksek sigara fiyatı 115 lira olurken en düşük sigara fiyatı se 87-90 lira oldu.

SİGARA FİYATLARI NEDEN ARTTI?

Ara dönemde yapılan artışlar doğrudan üretici firmaların fiyat politikasından kaynaklanıyor. Markalar, hammadde, üretim ve dağıtım maaliyetlerindeki artışı fiyatlara yansıtıyor. Özellikle İran-İsrail arasındaki çatışmalar şiddetli şekilde sürerken benzin fiyatları artış gösterdi. Ulaşım maliyetleri yükselirken birçok farklı üründe artış yapıldı. Etkilenen sektörler arasında tütün üreticileri de geldi.

