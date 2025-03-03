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 | İrem Çınar

Sigara fiyatlarına zam geliyor! Tarih belli oldu: En ucuz paket 86 lira olacak

Ocak ayında gerçekleşen ÖTV artışıyla birlikte zamlanan sigara fiyatları, mart ayında bir kez daha değişecek. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, tüm sigara markalarına ortalama 5 TL’lik bir zam yapılacağını açıkladı.

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 13:31

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün açıkladığı enflasyon verileriyle yıllık enflasyonun uzun bir aradan sonra yüzde 40'ın altına düştüğünü duyurdu. Ancak, pek çok mal ve hizmette artışlar devam ediyor.

SİGARAYA ZAM GELİYOR

Sigara fiyatları, mart ayı itibarıyla 5 TL zam alacak. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bu zamla birlikte sigara fiyatlarının en düşük 86 TL'ye yükseleceğini belirtti. Dündar, fiyat artışlarının sigara ve alkol kaçakçılığını artırdığını vurgulayarak, "ÖTV'nin makul seviyelere çekilmesi gerektiğini" ifade etti. Son iki ayda sahte içkiden 113 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Dündar, bu konuda yetkililere uyarılarda bulunarak, "İnsanlar hayatını kaybediyor" dedi.

TARİH BELLİ OLDU

Zamların tüm markalar için geçerli olacağı ve yeni fiyatların 17 Mart itibarıyla devreye gireceği belirtiliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Sigara kaç TL oldu?
2025 yılının ilk sigara zammı, 6 Ocak'ta gerçekleşti. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla birlikte sigara fiyatları güncellendi. Yapılan zamla birlikte en ucuz sigara fiyatı 81 TL'ye, en pahalı sigara ise 110 TL'ye yükseldi.
ETİKETLER
#Ekonomi
#sigara fiyatları
#Sigara Yasakları
#Ekonomi
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