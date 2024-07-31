Sigara satışı yasaklandı! 21 yaş altındakiler ve hamileler artık alamayacak
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 14:49 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:51
Sigara satışına yönelik düzenlemeler getirildi. Küçüklere ve hamilelere sigara satılması yasaklandı. Paketlerde ise en az 20 sigara bulunması zorunluluğu getirildi.
21 yaşından küçük kişiler ile hamilelere artık sigara satılamayacak. Yeni düzenlemelere göre sigara satış yasağı başladı.
KÜÇÜKLERE SİGARA SATILMAYACAK
Endonezya'da sigara satışına yönelik düzenlemeler yapıldı.
Buna göre 21 yaş altındakiler ve hamileler artık sigara alamayacak.
Sigara satış yasağı 18 yaştan 21'e çıkarıldı.
HAMİLELERE SİGARA SATIŞI YASAKLANDI
Elektronik sigara ve puro dışında, tekli sigara satışı ve hamilelere satış yasaklandı.
Ayrıca paketlerde en az 20 sigara bulunacak.
Çocuk parkları ve eğitim kurumlarının 200 metre çevresinde sigara satılmasına izin verilmeyecek.
Kaynak: tgrthaber.com