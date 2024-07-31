Sigara satışı yasaklandı! 21 yaş altındakiler ve hamileler artık alamayacak

31 Temmuz 2024 14:49 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:51

Tiryakileri üzecek haber! Sigaraya zam geliyor: Fiyat artışının miktarı ve tarihi belli oldu

Tiryakileri üzecek haber! Sigaraya zam geliyor: Fiyat artışının miktarı ve tarihi belli oldu

Sigarayı bıraktı, ikinci baharına başladı: Artık 10 metre değil 10 km yürüyor

Sigarayı bıraktı, ikinci baharına başladı: Artık 10 metre değil 10 km yürüyor

21 yaşından küçük kişiler ile hamilelere artık sigara satılamayacak. Yeni düzenlemelere göre sigara satış yasağı başladı.

KÜÇÜKLERE SİGARA SATILMAYACAK

Endonezya'da sigara satışına yönelik düzenlemeler yapıldı.

Buna göre 21 yaş altındakiler ve hamileler artık sigara alamayacak.

Sigara satış yasağı 18 yaştan 21'e çıkarıldı.

HAMİLELERE SİGARA SATIŞI YASAKLANDI

Elektronik sigara ve puro dışında, tekli sigara satışı ve hamilelere satış yasaklandı.

Ayrıca paketlerde en az 20 sigara bulunacak.

Çocuk parkları ve eğitim kurumlarının 200 metre çevresinde sigara satılmasına izin verilmeyecek.