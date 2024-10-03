Sigara tiryakilerini üzecek haber! 10 TL zam geldi

03 Ekim 2024 12:16 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 12:28

Sigara fiyatlarındaki artış tiryakileri üzmeye devam ediyor. Son olarak bir tütün ürününe daha zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 10 TL'lik artışın etikete yansıdığını duyurdu.

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Sigarada zam yağmuru sürüyor. Enflasyonda yaşanan artış, birçok ürünün de fiyatına zam olarak yansıyor. Vatandaşların canını sıkacak son zam tütün ürününde yaşandı.

Tiryakileri üzecek haberi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, Philip Morris grubundaki bir tütün ürününe zam geldiğini duyurdu.

PHILIP MORRIS 10 TL ZAM YAPTI

Philip Morris, sarmalık kıyılmış tütüne 10 TL zam yaptı. Zamla birlikte 100 lira olan kıyılmış tütünün fiyatı 110 TL'ye yükseldi. Öte yandan yılın geri kalanında yapılan artış miktarı 40 TL'yi bulmuş oldu.

Philip Morris son olarak 5 Eylül'de sigaraya zam yapmış; grubun en ucuz sigarası 72 TL'ye, en pahalı sigarası ise 81 liraya çıkmıştı.

SİGARAYA YENİ ZAM GELECEK Mİ?

Philip Morris grubunun aldığı bu kararın ardından sigara fiyatlarına yeni bir zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Ancak sektör temsilcilerinden bu konuda tiryakileri rahatlatacak açıklama geldi.

Sigara fiyatlarına yeni bir zam beklemediklerini söyleyen sektör temsilcileri, ocak ayında değişecek ÖTV tutarından sonra sigaraya büyük bir zam geleceğini kaydetti.