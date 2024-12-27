Sigara ve alkole dev zam! Hem tutarı hem tarihi belli oldu

27 Aralık 2024 11:56 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:56

Yeni yıla sayılı günler kala zam furyası başladı. Sigara ve alkole dev zam haberi geldi. Zam haberi ile yeni ÖTV düzenlemesi öncesinde firmaların sevkiyatlarını durdurduğuna dikkat çeken Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve alkole gelecek zammın hem tutarını hem tarihini açıkladı.

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Sigara​ ve alkole zam​ geliyor. 2025'e girilmesiyle sigara ve alkol fiyatları artacak. Özgür Aybaş zam için 3 Ocak tarihine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

SİGARA VE ALKOLE DEV ZAM GELİYOR

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 2025 yılı başında 3 Ocak tarihinde sigara ve alkole büyük zam geleceğini duyurdu. Sigara ve alkole beklenen zam oranlarını tek tek verdi.

Her 6 ayda bir ÖTV ve maliyet zammı ile artan sigara fiyatları 3 Ocak'tan sonra 5 ila 10 lira arasında bir zam alacak. Aybaş, gelmesi beklenen zam ile şu anda sigara piyasasında kısıtlı tedarik olduğunu duyurdu.

Alkol zammının detaylarını da duyuran Aybaş, zammın yüzde 30 olacağını aktardı. Aybaş, "Bu artış, sahte ve kaçak ürünlere yönelimi artırabilir. Vatandaşları daha fazla kaçağa iteceğinden endişeliyiz" açıklamasında bulundu.