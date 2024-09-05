Sigaraya bir zam daha geldi! Tiryakileri üzecek haber
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından JTI sigara grubundaki sigaralara zam geldiğini duyurdu. Bu zamla birlikte grubun en ucuz sigarası 82 TL oldu.
Sigaraya peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Philip Morris sigara grubuna gelen zamla birlikte grubun en ucuz sigarası 72 TL olurken, en pahalı sigara ise 81 liraya yükselmişti. Bu sefer zam JTI sigara grubuna geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "JTI sigara grubuna zam geldi. Zam yağmuru devam ediyor" diyerek duyurdu.
SİGARA ZAMMI İLE YENİ FİYATLAR NE OLDU?
Zamlı sigara fiyatları listesine göre sigara grubunda fiyatlar 3-4 TL arası yükseldi. Sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL; en ucuzu ise 72 lira oldu. Sigara zammı 5 Eylül'den (bugün) itibaren geçerli olacak.