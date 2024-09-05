Sigaraya bir zam daha geldi! Tiryakileri üzecek haber

05 Eylül 2024 18:13 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 19:13

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından JTI sigara grubundaki sigaralara zam geldiğini duyurdu. Bu zamla birlikte grubun en ucuz sigarası 82 TL oldu.

Tiryakileri üzecek haber: Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara fiyatı 72 TL oldu

Tiryakileri üzecek haber: Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara fiyatı 72 TL oldu

Sigarada zam yağmuru devam ediyor! Bir grubun daha fiyatları güncellendi

Sigarada zam yağmuru devam ediyor! Bir grubun daha fiyatları güncellendi

Sigarada zam yağmuru! Bir tütün grubunun daha listesi güncellendi

Sigarada zam yağmuru! Bir tütün grubunun daha listesi güncellendi

Sigaraya peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Philip Morris sigara grubuna gelen zamla birlikte grubun en ucuz sigarası 72 TL olurken, en pahalı sigara ise 81 liraya yükselmişti. Bu sefer zam JTI sigara grubuna geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "JTI sigara grubuna zam geldi. Zam yağmuru devam ediyor" diyerek duyurdu.

SİGARA ZAMMI İLE YENİ FİYATLAR NE OLDU?

Zamlı sigara fiyatları listesine göre sigara grubunda fiyatlar 3-4 TL arası yükseldi. Sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL; en ucuzu ise 72 lira oldu. Sigara zammı 5 Eylül'den (bugün) itibaren geçerli olacak.