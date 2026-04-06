Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Sigaraya yeni zam mı geldi, ne kadar oldu? Nisan ayı güncel sigara fiyatları

Sigara kullanıcılarını yakından ilgilendiren olumsuz gelişme nisan ayıyla birlikte gündeme geldi. Arama motorlarında “sigaraya zam yapıldı mı”, “güncel sigara fiyatları ne kadar” ve “en pahalı sigara kaç TL oldu” soruları kısa sürede en çok arananlar arasına girdi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, bir sigara grubunda fiyatlar 115 TL’ye kadar yükseldi. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Sigaraya yeni zam mı geldi, ne kadar oldu? Nisan ayı güncel sigara fiyatları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 16:29

Son aylarda 100 TL psikolojik eşiğini aşarak kullanıcıları zorlayan tütün ürünlerine, nisan ayında bir zam dalgası daha eklendi. Artan maliyetler ve vergi düzenlemeleri sonrasında firmalar fiyat listelerini art arda güncellemeye başladı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımıyla piyasadaki güncel durumu kamuoyuna duyurdu. Bu açıklamayla birlikte bir sigara grubunun fiyat listesi tamamen yenilendi.

HABERİN ÖZETİ

Sigaraya yeni zam mı geldi, ne kadar oldu? Nisan ayı güncel sigara fiyatları

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Nisan ayında tütün ürünlerine gelen zam dalgasıyla birlikte bir sigara grubunda paket fiyatları 5 TL artarak 115 TL seviyesine ulaştı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından sigara fiyatlarındaki güncel durumu paylaştı.
Bir sigara grubunda yer alan üç ürüne tek seferde 5 TL zam yansıtıldı.
Yapılan zamla birlikte piyasadaki en pahalı sigaranın fiyatı 115 TL'ye çıktı.
Kulis bilgilerine göre, önümüzdeki bir veya iki hafta içinde diğer sigara gruplarına da paket başına ortalama 5 ila 10 TL arasında zam gelmesi bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Sigaraya yeni zam mı geldi, ne kadar oldu? Nisan ayı güncel sigara fiyatları

SİGARAYA YENİ ZAM MI GELDİ?

TBYD (Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği) Başkanı Erol Dündar'ın paylaştığı bilgilere göre, nisan ayındaki bu yeni zam dalgası geliyor! İlk olarak bir sigara grubuna ait ürünlerde etkisini gösterdi. Bu grubun portföyünde yer alan üç spesifik ürüne tek seferde 5 TL birden zam yansıtıldı. Dündar'ın yayımladığı listeye göre, bu üç ürünün fiyat etiketleri bugünden itibaren raflarda zamlı olarak yerini aldı. Yapılan 5 TL'lik dev artışın ardından piyasadaki en pahalı sigaranın fiyatı zirve yaparak 115 TL seviyesine ulaştı.

Sigaraya yeni zam mı geldi, ne kadar oldu? Nisan ayı güncel sigara fiyatları

YENİ ZAM YOLDA

Sigara grubuna gelen bu 5 TL'lik artışın ardından gözler piyasadaki diğer dev markalara çevrildi. Kulis bilgilerine ve ekonomik analizlere göre; sigara şirketleri kur farkı, lojistik maliyetler ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) beklentileri nedeniyle fiyat artışlarını kademeli olarak raflara yansıtacak. Sektör dinamiklerine göre, bir grubun fiyatları yukarı çekmesi piyasada hızlı bir domino etkisi yaratacak. Önümüzdeki bir veya iki haftalık süreçte, rekabet dengesini korumak adına diğer majör sigara grupları da fiyat etiketlerini değiştirecek. Bu gruplarda da paket başına ortalama 5 ila 10 TL arasında yeni fiyat güncellemeleri resmen devreye girecek.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.