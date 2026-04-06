Son aylarda 100 TL psikolojik eşiğini aşarak kullanıcıları zorlayan tütün ürünlerine, nisan ayında bir zam dalgası daha eklendi. Artan maliyetler ve vergi düzenlemeleri sonrasında firmalar fiyat listelerini art arda güncellemeye başladı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımıyla piyasadaki güncel durumu kamuoyuna duyurdu. Bu açıklamayla birlikte bir sigara grubunun fiyat listesi tamamen yenilendi.

HABERİN ÖZETİ Sigaraya yeni zam mı geldi, ne kadar oldu? Nisan ayı güncel sigara fiyatları Nisan ayında tütün ürünlerine gelen zam dalgasıyla birlikte bir sigara grubunda paket fiyatları 5 TL artarak 115 TL seviyesine ulaştı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından sigara fiyatlarındaki güncel durumu paylaştı. Bir sigara grubunda yer alan üç ürüne tek seferde 5 TL zam yansıtıldı. Yapılan zamla birlikte piyasadaki en pahalı sigaranın fiyatı 115 TL'ye çıktı. Kulis bilgilerine göre, önümüzdeki bir veya iki hafta içinde diğer sigara gruplarına da paket başına ortalama 5 ila 10 TL arasında zam gelmesi bekleniyor.

SİGARAYA YENİ ZAM MI GELDİ?

TBYD (Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği) Başkanı Erol Dündar'ın paylaştığı bilgilere göre, nisan ayındaki bu yeni zam dalgası geliyor! İlk olarak bir sigara grubuna ait ürünlerde etkisini gösterdi. Bu grubun portföyünde yer alan üç spesifik ürüne tek seferde 5 TL birden zam yansıtıldı. Dündar'ın yayımladığı listeye göre, bu üç ürünün fiyat etiketleri bugünden itibaren raflarda zamlı olarak yerini aldı. Yapılan 5 TL'lik dev artışın ardından piyasadaki en pahalı sigaranın fiyatı zirve yaparak 115 TL seviyesine ulaştı.

YENİ ZAM YOLDA

Sigara grubuna gelen bu 5 TL'lik artışın ardından gözler piyasadaki diğer dev markalara çevrildi. Kulis bilgilerine ve ekonomik analizlere göre; sigara şirketleri kur farkı, lojistik maliyetler ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) beklentileri nedeniyle fiyat artışlarını kademeli olarak raflara yansıtacak. Sektör dinamiklerine göre, bir grubun fiyatları yukarı çekmesi piyasada hızlı bir domino etkisi yaratacak. Önümüzdeki bir veya iki haftalık süreçte, rekabet dengesini korumak adına diğer majör sigara grupları da fiyat etiketlerini değiştirecek. Bu gruplarda da paket başına ortalama 5 ila 10 TL arasında yeni fiyat güncellemeleri resmen devreye girecek.