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Sigaraya zam geldi! Bir grup daha fiyatları yükseltti: Tanesi 4 lira oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com, mynet
10 Eylül 2024 13:32 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 13:39
Sigaraya zam geldi! Bir grup daha fiyatları yükseltti: Tanesi 4 lira oldu

Sigara fiyatlarına yapılan zamlar sonrası tiryakileri üzecek bir haber daha geldi. Philip Morris (PM), JTI ve BAT sigara gruplarına gelen zamların ardından, Imperial Tobacco grubuna da zam geldi. Böylece markanın en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı netleşmiş oldu. İşte detaylar...

Sigara tiryakilerini üzecek zam haberi geldi. 10 Eylül 2024 Salı gününden itibaren bir sigara grubuna daha zam yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Philip Morris (PM), JTI ve BAT sigara gruplarında yeni fiyat listesi duyurulmuştu. Sigaraya zam sonrası JTI grubunun en ucuz sigara fiyatı 67 TL, en pahalı sigarası 81 TL, Philip Morris grubunda en ucuz sigara 72 TL, en pahalı sigara 81 TL, British American Tobacco sigara grubunun en pahalı sigara 89 TL, en ucuz sigara ise 68 TL oldu.

Sigaraya zam geldi! Bir grup daha fiyatları yükseltti: Tanesi 4 lira oldu - 1. Resim

TOBACCO ZAM YAPTI

Bir sigara grubu daha zam yaptı. Imperial Tobacco’nun da zammının ardından böylece 4 sigara şirketi de fiyatlarını artırmış oldu.

Sigaraya zam geldi! Bir grup daha fiyatları yükseltti: Tanesi 4 lira oldu - 2. Resim

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI

Imperial Tobacco markasının en ucuz sigarası 65 TL, en pahalı sigarası 80 TL oldu. Böylece en pahalı sigaranın tanesi ise 4 liraya denk geliyor.

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Kaynak: tgrthaber.com, mynet
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