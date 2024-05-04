Sigaraya zam geldi! En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesi belli oldu

04 May 2024 09:50 - Güncelleme : 04 May 2024 10:18

Sigara tiryakilerinin keyfini kaçıracak haber geldi. Mayıs ayıyla birlikte sigaraya bir zam daha geldi. Zamlı fiyat listesi sosyal medyada da gündem oldu.

SİGARAYA 3 TL ZAM

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Zamlı sigara fiyatları bugünden (4 Mayıs) itibaren etiketlere yansıdı. Dündar paylaşımında, "Sigaraya bir zam daha. Sigaraya zam yağmuru devam ediyor. PM grubuna zam geldi" ifadelerini kullandı.

BİR PAKET SİGARA 70 TL

Yapılan yeni zamla beraber Philip Morris (PM) grubuna ait en ucuz sigara 63 TL, en pahalı sigara ise 70 TL'ye yükseldi.

1 AY SONRA YENİDEN ZAM

Philip Morris grubu sigara fiyatlarına en son 5 Nisan'da zam yapmıştı. Nisan ayındaki zamla grubun en en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 TL olmuştu.

Ayrıca BAT sigara grubunun enen ucuz sigarası 56 TL, en pahalısı 72 TL; TT sigara grubunun en ucuz sigarası 50 TL, en pahalı sigarası 62 TL olmuştu.

JTİ sigara grubu ise zammın ardından 1 TL'lik indirime gitmiş; grubunun en ucuz sigarası 56 lira, en pahalı sigarası 67 TL olmuştu.