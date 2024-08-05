Sigaraya zam geldi! Tiryakileri üzecek gelişme, fiyatlar 4 TL arttı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 09:20 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:43
Tiryakileri üzecek bir haber daha geldi. En son temmuz ayında zam yapılan Philip Morris grubuna bir zam daha geldi.
Son ÖTV artışı ile sigaralara da zam gelmeye başlamıştı. Geçtiğimiz ay yapılan zamla birlikte tüm sigara gruplarının fiyatlarında değişikliğe gidilmişti.
5 Temmuz'da zam yapılan sigara gruplarının arasından Philip Morris de vardı. Ağustos ayı ile birlikte Philip Morris grubuna bir zam daha geldi.
Philip Morris grubuna ait sigaralara ortalama 3 - 4 TL zam geldi.
Kaynak: tgrthaber.com