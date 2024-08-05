Sigaraya zam geldi! Tiryakileri üzecek gelişme, fiyatlar 4 TL arttı

05 Ağustos 2024 09:20 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:43

Son ÖTV artışı ile sigaralara da zam gelmeye başlamıştı. Geçtiğimiz ay yapılan zamla birlikte tüm sigara gruplarının fiyatlarında değişikliğe gidilmişti.

5 Temmuz'da zam yapılan sigara gruplarının arasından Philip Morris de vardı. Ağustos ayı ile birlikte Philip Morris grubuna bir zam daha geldi.

Philip Morris grubuna ait sigaralara ortalama 3 - 4 TL zam geldi.