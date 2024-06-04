Sigaraya zam geliyor! Fiyatlar 10 TL birden artacak

04 Haziran 2024 14:32 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 15:09

Sigara ve alkollü ürünlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanun gereği ocak ve temmuzda 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı kadar bir artış yapılıyor.

Temmuz ayı yaklaşırken yılın ilk 5 ayında ÜFE'nin yüzde 17.87 olduğunu göz önünde bulundurulunca yılın ilk yarısında artışın yüzde 20'nin altında olmayacağı neredeyse kesinleşti. Yıllık ÜFE artışı ise yüzde 57.68 seviyesinde...

HaberTürk'ün aktardığına göre; hem yasa gereği hem de ÜFE artışı dikkate alındığında sigara ve alkollü ürünlerde nasıl bir ÖTV ve dolayısıyla fiyat değişikliği olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirli mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkili.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yetkisini kullanmayacağını varsayarak sigara ve alkol üzerindeki ÖTV temmuzda yüzde 20 oranında artırılacak. Şu anda sigarada asgari maktu vergi sigara başına 1,4249 TL. 20 sigaralık pakette 28,5 TL yapıyor. Yüzde 20'lik artış ile paket başına 34,2 lira asgari maktu vergi tutarı olacak. Sigarada ayrıca ikinci vergi olarak paket başına 4,8 lira da maktu vergi var. Bu tutar da yüzde 20 artışla 5,8 lira olacak.

EN UCUZ SİGARA 66 TL OLACAK

Sigaranın vergisinde bir şart daha var. atış fiyatının yüzde 57'sinin asgari maktu vergiden (34,2 liraya yükseleceğinin varsayıyoruz) daha az olmaması gerekiyor. Böylece ÖTV açısından sigaranın perakende satışı 60 liranın altında olamayacak. Şu anda bu rakam 50 lira ve en düşük sigara fiyatı da 56 lira. 10 liralık vergi artışı direkt yansıtılırsa en ucuz sigara da 66 lira olacak.