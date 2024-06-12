Sigaraya zam! Temmuz ayında en pahalı sigara paketinin fiyatı belli oldu

12 Haziran 2024 09:38 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 09:41

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), sigara ürünlerdeki fiyat artışlarını direk etkiliyor. Temmuz ayında ÖTV'de yaşanacak artış nedeniyle sigaraya da zam gelecek. Temmuz ayındaki en pahalı sigara paketi belli oldu.

TEMMUZ AYINDA EN PAHALI SİGARA PAKETİNİN FİYATI BELLİ OLDU

Ekonomim'de yer alan habere göre; Sigara üzerinden alınan maktu vergi, paket başına 1.4249 TL seviyesine ulaştı. Bu, 20 sigaralık bir pakette toplamda 28,5 TL'ye denk geliyor. Eğer yüzde 20'lik bir vergi artışı yapılırsa, bu rakam 34,2 TL'ye yükselecek.

Ayrıca mevcut ek maktu vergi 4,8 TL iken, yüzde 20'lik bir artış sonrasında 5,8 TL'ye ulaşacak. Bu hesaplamalar ışığında sigaranın perakende satış fiyatının 60 TL'nin altında kalmayacağı tahmin ediliyor. Zaten piyasadaki en ucuz sigara 56 TL olduğu için, 10 TL'lik bir vergi artışı sonucunda fiyatın 66 TL'ye çıkması bekleniyor.

Bu hesaplama nedeniyle geçen haftalarda sigaraya gelen 3 TL'lik zam dışında Temmuz ayında asıl zam sigara paketlerine yansıyacak. Temmuz ayında sigaraya 10 TL'lik bir artış yansıyacak. En ucuz sigara 66 TL, en pahalı sigara 85 TL'yi bulacak.