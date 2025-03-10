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 | Onur Kaya

Sigaraya zam üstüne zam! Yeni fiyat listesi açıklandı: 100 TL'ye dayandı

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Philip Morris grubunun sigaralarına zam geldiğini açıkladı. İşte tiryakilerin canını sıkacak sigara fiyatları listesi...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 11:45

Sigaraya zam yağmuru devam ediyor. Yüksek enflasyon ve dolar kurundaki hareketlilik, mart ayında sigara fiyatlarına zam olarak yansıdı. Fiyat listesi bir kez daha değişti. JTI, ESSE ve BAT grubunun ardından bir sigara grubuna daha zam geldi.

BİR GRUPTA DAHA SİGARAYA ZAM

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Philip Morris grubundaki sigaralara zam yapıldığını açıkladı. Dündar, grubun yeni fiyatlarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

BİR PAKET 89 TL

Zam sonrası Philip Morris grubunun en ucuz sigarası 80 TL'ye yükseldi. En pahalı sigara paketinin fiyatı ise 89 TL'ye çıktı.

YENİ FİYAT LİSTESİ TİRYAKİLERİ ÜZDÜ

Sigara fiyatlarında son günlerde yaşanan ciddi artış tiryakilerinin canını sıktı. Diğer sigara gruplarının fiyat listesi şöyle oluştu:

  • JTI grubunun en ucuz sigarası 75 TL, en pahalı sigarası 91 TL,
  • Esse grubunun en ucuz sigarası 70 TL, en pahalı sigarası 90 TL,
  • BAT grubunun en ucuz sigarası 75 TL, en pahalı sigarası 91 TL
  • Captain Black grubunun fiyatı 80 TL.
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