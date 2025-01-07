Emekli maaşları tehlikede! İsa Karakaş açıkladı: Sigortalı tescilinde bu harf olan emekliler yandı

07 Ocak 2025 13:22 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 13:30

Milyonlarca emeklinin prim ödemeleri, geçmişe dönük incelemeye alındı. SGK, binlerce sahte emeklinin peşine düştü. Usulsüzlük​ yaptıkları tespit edilen emekliler için ağır yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili uyarılarda bulunurken hangi emeklilerin risk altında olduğunu açıkladı. İşte SSK ve Bağkurluları ilgilendiren kritik gelişme.

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SGK​, emeklilik​ primlerinde 'usulsüzlük' şüphesi bulunan kişiler için çalışmalarını sürdürüyor. Herhangi bir işte fiilen çalışmamasına karşın, emeklilik hakkı için kendisini sigortalı gösteren ve 'naylon şirketler' üzerinden emeklilik hakkı kazananların maaşları teker teker kesildi. SGK uzmanları, geriye dönük incelemelerin emeklilik tarihi itibarıyla 10 yıl boyunca sürdürülebileceğini ifade etti. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, en net ayrıntısıyla SSK'lıları uyardı.

SGK EMEKLİLİK MAAŞLARINI BİR BİR İPTAL ETTİ

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Binlerce emekliye tebligat geldiği, çok sayıda emeklinin maaşının iptal edildiği haberleri geldi. 8 yıl, 9 yıldan beri emekli olup maaşı kesilenler var. SGK'ya çağrılanlar var.

Vatandaşlar soruyor; Bizim primlerimiz yatmıştı, aradan kaç yıl geçti, bütün belgelerimiz düzenli nasıl iptal edilebilir, diye. Priminiz düzgün de olsa belgeleriniz düzgün de olsa e-devlete girdiğiniz zaman SSK'lı olduğunuz anlamına gelmez.

Çünkü sosyal güvenlik kurumunun kanunları var ve bu kanunlara göre kişi gerçek anlamda hizmet akdine göre bağımlılık unsuruyla birlikte çalışmamışsa sosyal güvenlik kurumu bunu sahte sigorta kabul edebiliyor. Özellikle kendilerini başka yerden sigorta gösterenler, para verip kendini sigortalı gösterenler var. Bu durumda çok sayıda arkadaşımızın olduğu bir gerçek.

BİRÇOK SSK'LI RİSK ALTINDA

Kişi aslında Bağkurlu iken kendini SSK'lı göstermiş aynı anda hem SSK hem Bağkuru olan ya da bir iş yeri var veya şirket ortağıdır ama kendini SSK'lı göstermiş. Buna benzer çok sayıda sahte sigortalı kişi var. Bunlar hep risk altında.

Dolayısıyla bunlarla ilgili tedbir almanız lazım. Haklarınızı aramayı bilmeniz gerekiyor. SGK sizi çağırmış, ifade vermeniz gerekiyor. Bununla ilgili fiili tespitler var, kaydi tespitler var, çevresel soruşturmalar var. Bütün bunları bilmek lazım. Buna göre hareket etmek lazım.

Emeklilik maaşınızın iptal edilirse geriye dönük bütün ödemiş olduğunuz emekli maaşlarını, gecikme zammı ve cezasıyla sizden geri

alıyor ve siz de ödemiş olduğunuz primleri geri alamıyorsunuz. Bir de sizi savcılığa veriliyorsunuz.

HİZMET DÖKÜMÜNDE Ş, K VE S HARFİ OLAN YANDI

Eğer şu anda çalışıyorsanız e-devletten sigortalı tescil ve hizmet dökümüne baktığınız zaman orada SGK Bağkur çakışması varsa ya da sadece SSK var ama SSK'nın başında harfler varsa Ş harfi var, K harfi var, S harfi varsa demek ki risk altındasınız.

Dolayısıyla SGK size haber vermez ama aradan yıllar geçer, emeklilik dilekçesini verdiniz ve emekli olacağım derken, SGK hayallerinizi suya düşürebilir.

Dolayısıyla siz kendinizi nereden sigortalı gösterdiniz, SSK Bağkur kısmını iyice dikkat edin. Yumurta kapıya dayanmadan önlem alın. Eğer ki SGK size tebligat göndermiş ya da e-devletinize baktığınızda buna benzer durumlar varsa hakkınızı arayın."