Siirt’te ekmeğe zam geldi: Yeni fiyatlar belli oldu!

08 Ocak 2025 23:34 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 23:38

Siirt'te ekmek fiyatlarına zam geldi. Yeni yılla birlikte birçok kaleme gelen zamlardan ekmek de nasibini aldı. Kentte ekmek fiyatlarına 2 TL zam yapıldı. 8 liradan satılan 200 gram ekmek 10 lira oldu.

Siirt​'te ekmeğe bugünden itibaren geçerli zam​ kararı alındı. İlde 8 liradan satılan 200 gram ekmek​ fiyatı arttı. Yeni yılla birlikte vatandaşın cebini zorlayan kalemlerden biri olan ekmek, yüzde 25'lik bir zamla 10 TL'ye yükseldi.

MALİYET ARTIŞI TETİKLEDİ

Un fiyatlarındaki artış, enerji maliyetlerinin etkisiyle gelen bu zammın özellikle çok nüfuslu aileleri zorlayacağı öngörülüyor.

Fırıncılar ise yaşanan maliyet artışları nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Diğer ekmeklerin yeni fiyatları da ilan edilecek. Pide, simit ekmek, açık ekmek, lavaş ekmek gibi birçok ekmek türünün fiyatı değişkenlik gösterecek.