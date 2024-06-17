Silah ve havacılık devleri on binlerce yeni çalışan arıyor! Silah sanayide rekor, işe alım çılgınlığını başlattı

17 Haziran 2024 16:43 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 16:42

Küresel savunma sanayi şirketleri soğuk savaşın sona ermesinden bu yana en hızlı işçi alımını yapacak.

Financial Times'ın 20 büyük ve orta ölçekli ABD'li ve Avrupalı savunma ve havacılık şirketi ile bir anket gerçekleştirdi.

Ankete göre, şirketler bu yıl on binlerce kişiyi işe alacak.

Silah ve savunma sanayi jeopolitik risklerin etkisiyle rekor kırdı.

Küresel savunma şirketleri, siparişlerdeki ani artış ve artan askeri harcamalar ile sektör genelinde rekor seviyelerde işçi alımı yapacak.

SİLAH DEVLERİ ON BİNLERCE YENİ ÇALIŞAN ALACAK

Savunma sanayide Soğuk Savaş'tan bu yana en yoğun işe alım süreci başladı.

Sektör adeta siparişleri yetiştirmekte zorluk yaşıyor. Siparişlerdeki ani artış sektör genelinde işe alım çılgınlığı başlattı.

Ankete katılan ABD'nin en büyük şirketlerinden Lockheed Martin, Northrop Grumman ve General Dynamics toplamda yaklaşık 37 bin işçi alacak

İtalyan şirket Leonardo, 2025 ile 2028 yılları arasında başta endüstri ve yazılım mühendisleri olmak üzere 8 bin ila 10 bin yeni pozisyon için işe alım yapacak.

Norveç ve Finlandiya hükümetlerinin ortak olduğu Nammo, 2030 yılı sonuna kadar yaklaşık 3 bin 250 kişi olan personel sayısını iki katına çıkaracak.

Avrupalı silah üreticisi MBDA, bu yıl 2 bin 600'den fazla kişiyi işe almayı planlıyor.

Fransız Thales ise son üç yılda savunma operasyonlarında 9 bin kişiyi işe aldığını belirtti.

Şirketler ayrıca geleceğin işgücü havuzunu oluşturmak için üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliklerini artırdı.

Başta Rheinmetall ve Nammo olmak üzere mühimmat üreten şirketler en agresif işe alım planlarına sahip.