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Sınır komşu Irak'a elektrik ihracatı için başvuru tarihleri açıklandı! EPDK duyurdu

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ocak 2025 14:48 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 14:53
Sınır komşu Irak&#039;a elektrik ihracatı için başvuru tarihleri açıklandı! EPDK duyurdu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Irak'a elektrik enerjisi ihracatı ve ithalatı faaliyetinde bulunmak isteyen tedarik veya elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin başvurularını 13 Ocak'a kadar yapması gerektiğini bildirdi.

Irak​ ile elektrik​ ticareti kapasite tahsis süreci başladı. Türkiye-Irak arasında mevcut 400 kV Cizre​ - Kasek enterkonneksiyon hattını kullanmak suretiyle Irak'a elektrik enerjisi ihracatı faaliyetinde bulunmak isteyen tedarik veya elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler için son başvuru tarihi belli oldu.

IRAK'A ELEKTRİK İTRACATI İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ

EPDK, Irak'a elektrik enerjisi ihracatı ve ithalatı faaliyetinde bulunmak isteyen tedarik veya elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin başvurularını 13 Ocak'a kadar yapması gerektiğini duyurdu. 

Tedarik lisansı sahibi Alfirin Enerji Ticaret​ AŞ, söz konusu hat üzerinden izole bölge besleme yöntemi ile Irak'a elektrik enerjisi ihracatı yapmak üzere lisans tadil tarihinden itibaren iki yıl boyunca azami 300 megavat kapasite tahsisi için lisansının tadil edilmesini talep etti.

Sınır komşu Irak'a elektrik ihracatı için başvuru tarihleri açıklandı! EPDK duyurdu - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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