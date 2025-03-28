Şirketler belli oldu! 9,3 milyar dolarlık yatırım ve 20 bin yeni istihdam! 15 şehirde hayata geçecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9,3 milyar dolarlık yatırımla 20 binin üzerinde istihdamın sağlanacağını ve cari dengeye 12 milyar dolarlık katkı yapılacağını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 15 şehrinde hayata geçecek 9,3 milyar dolarlık büyük ölçekli sanayi yatırımlarının ayrıntılarını paylaştı. Yatırımlar 20 bin'den fazla istihdam ve yıllık 12 milyar dolarlık cari denge katkı sağlayacak.

9.3 MİLYAR DOLARDAN FAZLA SANAYİ YATIRIMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9,3 milyar dolarlık dev sanayi yatırımlarını duyurdu. 15 şehirde hayata geçecek projeler ile Türkiye’nin sanayi, enerji, savunma ve teknoloji alanlarında yükselişi hız kesmeden devam edecek. Bu dev yatırımlar sayesinde 20 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak ve Türkiye’nin cari açığına yıllık 12 milyar dolarlık katkı sunulacak.

TÜRKİYE ÜRETİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yatırımlara, güneş enerjisinden savunma sanayiine, yeni nesil araç üretiminden petrokimyaya kadar birçok sektör dahil edildi. Türkiye, bu projelerle yenilikçi teknolojilerde ve hammadde arz güvenliğinde güçlü adımlar atmaya hazırlanıyor.

DEV MARKALAR BÜYÜK PROJELER

Bakan Kacır’ın duyurduğu dev yatırımlar arasında Chery, Aselsan, Havelsan, Roketsan, Tofaş ve MKE gibi Türkiye’nin sanayi devleri yer alıyor. İşte alfabetik olarak projeler: