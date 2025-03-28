Şirketler belli oldu! 9,3 milyar dolarlık yatırım ve 20 bin yeni istihdam! 15 şehirde hayata geçecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 15 şehrinde hayata geçecek 9,3 milyar dolarlık büyük ölçekli sanayi yatırımlarının ayrıntılarını paylaştı. Yatırımlar 20 bin'den fazla istihdam ve yıllık 12 milyar dolarlık cari denge katkı sağlayacak.
9.3 MİLYAR DOLARDAN FAZLA SANAYİ YATIRIMI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9,3 milyar dolarlık dev sanayi yatırımlarını duyurdu. 15 şehirde hayata geçecek projeler ile Türkiye’nin sanayi, enerji, savunma ve teknoloji alanlarında yükselişi hız kesmeden devam edecek. Bu dev yatırımlar sayesinde 20 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak ve Türkiye’nin cari açığına yıllık 12 milyar dolarlık katkı sunulacak.
TÜRKİYE ÜRETİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yatırımlara, güneş enerjisinden savunma sanayiine, yeni nesil araç üretiminden petrokimyaya kadar birçok sektör dahil edildi. Türkiye, bu projelerle yenilikçi teknolojilerde ve hammadde arz güvenliğinde güçlü adımlar atmaya hazırlanıyor.
DEV MARKALAR BÜYÜK PROJELER
Bakan Kacır’ın duyurduğu dev yatırımlar arasında Chery, Aselsan, Havelsan, Roketsan, Tofaş ve MKE gibi Türkiye’nin sanayi devleri yer alıyor. İşte alfabetik olarak projeler:
Alfa Solar Enerji: 390 milyon dolar - Kırklareli Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi Aselsan: 616 milyon dolar - Ankara Yatırım: Foton dedektör ve nanoteknoloji üretimi-Hava savunma ve füze savunma sistemi-Radar üretimi
Astronergy Yüksek Teknoloji: 584 milyon dolar - Adana Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi
CCE Metal ve Kimya Ticaret: 168 milyon dolar - Bilecik Yatırım: Özel alaşımlı alüminyum formları üretimi
Chery: 1 milyar dolar - Samsun Yatırım: Marka Yeni nesil araç üretim ve tedarik sanayi kampüsü
CW Solar Cell Enerji: 520 milyon dolar - Antalya Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi
Elin Yarı İletken Teknolojileri: 387 milyon dolar - Sivas Yatırım: Entegre üneş hücresi üretim tesisi
Eti Bakır: 498 milyon dolar - Samsun-Mardin Yatırım: Katot Bakır, Kobalt Metal, Çinko Metal ve Pelet Demir Üretimi
Havelsan: 143 milyon dolar - Ankara - İstanbul Yatırım: Komuta kontrol ile simülasyon, otonom ve platform sistemleri üretimi
Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi: 1.4 milyar dolar - Balıkesir Yatırım: PTA (saf tereftalik asit) üretimi
Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE): 818 milyon dolar - Ankara - Kırıkkale Yatırım: Silindirik barut ve muhtelif mühimmat üretimi
Proturk İlaç: 448 milyon dolar - Ankara Yatırım: Plazma Fraksiyonasyon Tesisi
Roketsan: 407 milyon dolar - Ankara-Kırıkkale Yatırım: Savunma sistemleri üretimi
Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri: 683 milyon dolar - Düzce Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi
Teknik Alüminyum Sanayi: 480 milyon dolar - Edirne Yatırım: Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimi
Tofaş: 468 milyon dolar - Bursa Yatırım: Yeni Nesil Ticari Araç Üretimi
Tomtaş Havacılık ve Teknoloji: 292 milyon dolar - Kayseri Yatırım: Eğitim ve hafif kara taarruz uçağı ile montaja hazır uçak parçası üretimi