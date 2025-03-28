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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Şirketler belli oldu! 9,3 milyar dolarlık yatırım ve 20 bin yeni istihdam! 15 şehirde hayata geçecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9,3 milyar dolarlık yatırımla 20 binin üzerinde istihdamın sağlanacağını ve cari dengeye 12 milyar dolarlık katkı yapılacağını açıkladı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 16:13

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 15 şehrinde hayata geçecek 9,3 milyar dolarlık büyük ölçekli sanayi yatırımlarının ayrıntılarını paylaştı. Yatırımlar 20 bin'den fazla istihdam ve yıllık 12 milyar dolarlık cari denge katkı sağlayacak.

9.3 MİLYAR DOLARDAN FAZLA SANAYİ YATIRIMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9,3 milyar dolarlık dev sanayi yatırımlarını duyurdu. 15 şehirde hayata geçecek projeler ile Türkiye’nin sanayi, enerji, savunma ve teknoloji alanlarında yükselişi hız kesmeden devam edecek. Bu dev yatırımlar sayesinde 20 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak ve Türkiye’nin cari açığına yıllık 12 milyar dolarlık katkı sunulacak.

TÜRKİYE ÜRETİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yatırımlara, güneş enerjisinden savunma sanayiine, yeni nesil araç üretiminden petrokimyaya kadar birçok sektör dahil edildi. Türkiye, bu projelerle yenilikçi teknolojilerde ve hammadde arz güvenliğinde güçlü adımlar atmaya hazırlanıyor.

DEV MARKALAR BÜYÜK PROJELER

Bakan Kacır’ın duyurduğu dev yatırımlar arasında Chery, Aselsan, Havelsan, Roketsan, Tofaş ve MKE gibi Türkiye’nin sanayi devleri yer alıyor. İşte alfabetik olarak projeler:

  • Alfa Solar Enerji: 390 milyon dolar - Kırklareli
    Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi
    Aselsan: 616 milyon dolar - Ankara
    Yatırım: Foton dedektör ve nanoteknoloji üretimi-Hava savunma ve füze savunma sistemi-Radar üretimi
  • Astronergy Yüksek Teknoloji: 584 milyon dolar - Adana
    Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi
  • CCE Metal ve Kimya Ticaret: 168 milyon dolar - Bilecik
    Yatırım: Özel alaşımlı alüminyum formları üretimi
  • Chery: 1 milyar dolar - Samsun
    Yatırım: Marka Yeni nesil araç üretim ve tedarik sanayi kampüsü
  • CW Solar Cell Enerji: 520 milyon dolar - Antalya
    Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi
  • Elin Yarı İletken Teknolojileri: 387 milyon dolar - Sivas
    Yatırım: Entegre üneş hücresi üretim tesisi
  • Eti Bakır: 498 milyon dolar - Samsun-Mardin
    Yatırım: Katot Bakır, Kobalt Metal, Çinko Metal ve Pelet Demir Üretimi
  • Havelsan: 143 milyon dolar - Ankara - İstanbul
    Yatırım: Komuta kontrol ile simülasyon, otonom ve platform sistemleri üretimi
  • Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi: 1.4 milyar dolar - Balıkesir
    Yatırım: PTA (saf tereftalik asit) üretimi
  • Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE): 818 milyon dolar - Ankara - Kırıkkale
    Yatırım: Silindirik barut ve muhtelif mühimmat üretimi
  • Proturk İlaç: 448 milyon dolar - Ankara
    Yatırım: Plazma Fraksiyonasyon Tesisi
  • Roketsan: 407 milyon dolar - Ankara-Kırıkkale
    Yatırım: Savunma sistemleri üretimi
  • Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri: 683 milyon dolar - Düzce
    Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi
  • Teknik Alüminyum Sanayi: 480 milyon dolar - Edirne
    Yatırım: Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimi
  • Tofaş: 468 milyon dolar - Bursa
    Yatırım: Yeni Nesil Ticari Araç Üretimi
  • Tomtaş Havacılık ve Teknoloji: 292 milyon dolar - Kayseri
    Yatırım: Eğitim ve hafif kara taarruz uçağı ile montaja hazır uçak parçası üretimi
ETİKETLER
#istihdam
#enerji
#savunma sanayii
#türkiye ekonomisi
#Sanayi Yatırımı
#Teknoloji Yatırımı
#Cari Açığı
#Ekonomi
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