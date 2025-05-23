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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Şişeni getir, paranı al! Depozito sistemi yakında başlıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,, Sakarya'da "Depozito İade Sistemi Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

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Şişeni getir, paranı al! Depozito sistemi yakında başlıyor
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 17:28

Sıfır atık hedefi kapsamında ambalaj atıklarının ekonomiye yeniden kazandırılmasını amaçlayan Depozito İade Sistemi’ni ülke genelinde yaygınlaşıyor.

Sakarya’da düzenlenen “Depozito İade Sistemi Tanıtım Toplantısı”nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanıMurat Kurum, sistemin sadece çevre koruma değil, aynı zamanda bir ekonomik kalkınma modeli olduğunu vurguladı.

Şişeni getir, paranı al! Depozito sistemi yakında başlıyor

2026 YILININ BAŞINDA TÜM TÜRKİYE’DE BAŞLAYACAK

“Depozito sistemi büyük bir çevre atılımının yanında, ülkemize her yıl 500 milyon avrodan fazla ekonomik katkı sunacak. Yeni yatırımların ve yeşil büyümenin önünü açacak,” diyen Kurum, uygulamanın 2026 yılının başında tüm Türkiye’de hayata geçirileceğini söyledi.

Bakan Kurum, pilot uygulamalardan elde edilen deneyimlerin ardından sistemin Erzurum, Samsun, Mersin, Gaziantep, Konya ve İzmir’de de devreye alındığını belirtti. “Öncelikle 7 bölgemizde 7 il merkezinde kurulumu tamamlayacağız. Ardından tüm il ve ilçelerde makine kurulumlarını bitireceğiz. 25 milyar şişeden daha fazlasını kapsayacak şekilde sistemi tüm Türkiye’ye yaygınlaştıracağız,” ifadelerini kullandı.

Şişeni getir, paranı al! Depozito sistemi yakında başlıyor

EKONOMİYE VE DOĞAYA ÇİFTE KATKI

Depozito sisteminin markası olan DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) üzerinden yürütülen uygulama sayesinde, vatandaşlar cam, metal ve plastik şişeleri özel makinelere bırakarak hem doğayı koruyacak hem de teşvik bedeli kazanacak. Teşvik ödemeleri, market ve kafe harcamalarında kullanılabileceği gibi başkalarına transfer de edilebilecek.

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, sistemin Sakarya’da başarıyla test edildiğini belirterek, “Yılda 25 milyardan fazla atığın tamamını geri dönüştürmek istiyoruz. Bu sistem, Türkiye’nin atık ithalatını da azaltacak,” ifadelerini kullandı.

Sistem, Çevre Ajansı tarafından yerli ve milli teknolojiyle geliştirilirken, finansal altyapı Emlak Katılım Bankası iş birliğiyle yürütülüyor. Yetkililer, sistemin çevre duyarlılığına katkı sunarken aynı zamanda sanayiye ham madde sağlayarak ekonomiyi güçlendireceğini belirtiyor.

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