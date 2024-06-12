Şişli Belediyesi emekliler için 5 bin liralık pazar alışveriş desteği verecek! Başvuru tarihi ve ekranı belli oldu

12 Haziran 2024 13:59 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 13:58

Şişli Belediyesi, ilçede oturan emekli vatandaşlara yıllık 5 bin TL'lik Pazar Alışveriş Desteği projesini başlattı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, müjdeli haberi duyurdu.

Emeklilere 5 bin liralık Pazar Alışveriş Desteği paketi başvuru ekranı ve başvuru tarihi belli oldu.

EMEKLİLERE 5 BİN LİRALIK PAZAR ALIŞVERİŞ DESTEĞİ

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Meclisi’ni olağanüstü toplayarak, emeklilere 5 bin liralık, Pazar Alışveriş Desteği paketini devreye aldı.

Emeklilerin yanında olduklarını belirten Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ekonomik kriz altında ezilen emeklilerin yanında olduklarının altını çizdi.

Emekliler için hazırlanan destek paketi, tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi.

PAZAR ALIŞVERİŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

5 bin liralık desteği, kişi başı hane halkı geliri bir asgari ücretin 3’te birinden az olan hanelerde yaşayan 60 yaş ve üzeri emekli vatandaşlar alacak.

Pazar alışverişi desteğinden yılda bir defa yararlanılacak. Başvuru esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, e-Devlet üzerinden alınan ‘İkametgah’, ‘Tapu Bilgileri Sorgulama’, ‘Adıma Tescilli Araç Sorgulama’, ‘Emekli Aylık Bilgisi’ belgeleri teslim edilecek.

Başvuru sonrasında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden çağrılan emekliler yanlarında bu belgeleri götürecek.

5 BİN TL PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

Pazar Alışveriş desteği başvurusu için belediyenin internet sitesi www.sisli.bel.tr adresinden çevrimiçi olarak ya da 444 31 12 numaralı telefondan Şişli Belediyesi Çözüm Merkezi’ni arayarak başvurularını yapabilirsiniz.

Başvurular temmuz ayında başlayacak.