Site aidatları ev kiralarını geride bıraktı! Site sakinleri soluğu mahkemede aldı: İcra takipleri arttı

İstanbul'da son dönemde sadece yüksek kira bedelleri değil, aidat ücretlerindeki artış da vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Pek çok site sakini, kira bedellerini aşan aidatlar nedeniyle mağduriyet yaşadığını dile getirirken, uzmanlar usulsüz aidat artışlarına ve kiracıların ödemek zorunda olmadığı ek giderlere karşı uyarılarda bulunuyor.

NTV’de yer alan habere göre, ocak ayı itibarıyla İstanbul’daki birçok site, rezidans ve apartmanda aidatlara yapılan zam oranları yüzde 25’ten başlayıp yüzde 100’e kadar ulaştı. Özellikle lüks villa sitelerinde aidatlar 50 bin lirayı aşarken, rezidanslarda 25 bin liraya kadar çıkan bedeller dikkat çekiyor.



LÜKS HİZMETLERİN BEDELİNİ ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, kat mülkiyeti hukukuna göre aidatlar için belirlenen bir üst sınır olmadığını belirterek, yüksek rakamların özellikle lüks sitelerde kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti. Ancak Kiraz, ortak alanlar haricinde lüks hizmetlerin bedelinin kat maliklerine zorla yüklenemeyeceğini vurguladı. Örneğin, bir sitede bebek bakım odası yapılması gibi ekstra harcamalar, çocuğu olmayan veya bu hizmeti kullanmayacak kişilere zorunlu tutulamaz. Bu tür harcamalara itiraz edilebileceğini belirten Kiraz, site yönetimlerinin genel kurul kararlarını hukuka uygun şekilde alması gerektiğini söyledi.

AİDAT BORÇLARI MAHKEMEYE TAŞINIYOR

Artan aidatlar nedeniyle birçok vatandaş ödeme güçlüğü çekerken, ödenmeyen aidatlar için icra takipleri ve mahkeme süreçleri de hız kazandı. Genel kurula katılmayan veya alınan kararlara itiraz etmek isteyen kat malikleri, 6 ay içinde sulh hukuk mahkemesine dava açarak hakkını arayabiliyor.