Site aidatlarında devrim! Kat malikleri karar verecek

Meclis Genel Kurulu’na gelen yeni kanun teklifiyle, apartman ve site yönetimlerinin aidat artışlarında tek taraflı karar alma yetkisi sınırlandırılıyor.
Artık aidat zamlarının yürürlüğe girebilmesi için kat malikleri genel kurulunda onaylanması şartı getirilirken; bu düzenlemeyle birlikte keyfi artışların ve şeffaf olmayan yönetim harcamalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Özellikle fahiş artışlardan şikayetçi olan milyonlarca konut sahibini ve kiracıyı doğrudan ilgilendiren teklif, site yönetimlerindeki harcama kalemlerini de sıkı bir denetim kıskacına alacak. İşte milyonlarca apartman sakinini yakından ilgilendiren o düzenlemenin tüm ayrıntıları ve aidat krizini bitirecek kritik detaylar...
BU HAFTA GÖRÜŞÜLECEK
Yüksek aidat zamlarındaki şikayetlerin ardından yeni düzenleme yolda.
Milyonlarca site ve apartman sakininin merakla beklediği aidat düzenlemesinin de içinde olduğu kanun değişikliği bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
SİTE YÖNETİMLERİNİN TEKLİFİ KAT MALİKLERİNİN ONAYINA SUNULACAK
Düzenlemeyle site aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedeflenirken site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak.
Teklif kabulü için kat maliklerinin 3'te 2 çoğunluğunun kabulü gerekecek. Teklif kabul edilmezse site yönetimi en geç 3 ay içinde yeniden bütçe hazırlayacak. Bu 3 aylık sürede ise aidatlara geçici olarak en fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılacak.
Böylece, Genel Kurul'da teklif onaylanmasa bile zam oranı belirsiz kalmayacak. En fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılmış olacak.
NTV'ye konuşan Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, yöneticilerin yıllık aidat artış zamanında kendilerinin piyasadaki mevcut artışları gerekçe göstererek zam yapabildiklerini dile getirdi. Kiraz, "Artışı aslında kat malikleri belirleyecek. Söz sahibi tamamen kat maliklerine ait olacak." dedi.