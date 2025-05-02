Site yönetimlerinde sahte belge paniği! Yetkililer alarmda: Bu tuzağa düşmeyin

Bazı emlak ve yazılım firmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mevzuat hazırlık sürecini fırsata çevirerek henüz yürürlüğe girmemiş düzenlemeleri varmış gibi göstermeye başladı. "Zorunlu belge" diyerek profesyonel site yönetim şirketlerine binlerce liralık geçersiz sertifikalar satıyorlar. Bakanlık bu tür belgelerin herhangi bir yasal dayanağı olmadığını ve piyasaya sürülen belgelerin dolandırıcılık riski taşıdığını belirtti.

Lisans süreci henüz resmen başlamamış olmasına rağmen "zorunlu hale geldi" şeklindeki iddia ile piyasaya sürülen belgeler, dolandırıcılık ve sahtecilik riski taşıyan yaygın bir uygulamaya dönüştü. Mevzuat çalışmaları devam ederken, yetkililerden kamuoyuna "Resmî makamlar dışında hiçbir belgeye güvenmeyin." şeklinde bir uyarı geldi. Bu tür belgelerin herhangi bir yasal dayanağı olmadığını kaydeden yetkililer, söz konusu uygulamaların dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebileceğini belirtiyor.

HENÜZ HİÇBİR ONAY SÖZ KONUSU DEĞİL

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, özellikle bazı site yönetim yazılımları ve emlak firmaları tarafından organize edilen belge satışlarına dikkat çekti. Sandalcı, "Bakanlık henüz hiçbir firmaya onay vermedi, ayrıca hangi kriterlerin aranacağı da açıklanmış değil" şeklinde konuşarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bu tür satışların tek amacının maddi kazanç elde etmek olduğunu belirten Sandalcı, şu an için herhangi bir belge zorunluluğu bulunmadığını hatırlattı. Bu belgeleri satan firmaların yanı sıra satın alan yöneticilerin de hem hukuki hem de mesleki anlamda ciddi risklerle karşı karşıya kalabileceğine vurgu yaptı.



İleride lisans süreci başladığında bu belgelerin geçersiz sayılacağını, hatta yöneticilerin görevlerinden alınma gibi ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.