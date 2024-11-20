Sivas Belediye Başkanı müjdeyi verdi: Emeklilere 2 bin TL ödenecek

20 Kasım 2024 22:10 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 22:12

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, seçim döneminde sözünü verdiği vaadi gerçekleştiriyor. Buna göre, emekli vatandaşlara 2 bin TL nakit destek ödemesi yapılacak. Paraların hesaplara yatacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar...

SGK uzmanı tek tek hesap yaptı: Emekli, memur ve işçi umduğunu alamayacak!

SGK uzmanı tek tek hesap yaptı: Emekli, memur ve işçi umduğunu alamayacak!

Milyonlarca emekli yılbaşında maaşlara yapılacak zam oranını beklerken, bir ilimizden emeklileri sevindiren haber geldi. Tüm emeklilere 3 bin liralık nakit destek ödemesi yapılacağının müjdesi verildi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Genel Meclisi 2024 Yılı Kasım Ayı 13. birleşimine katıldı. Sivas Belediyesi'nin 2024 yılı faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi vererek soruları cevapladı. Başkan Uzun, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantının ardından belediyesinin çalışmalarını anlattı.

Adem Uzun, göreve geldiği günden bu yana kent merkezinde hayata geçirilen; parklar ve yeşil alan projeleri, altyapı ve üstyapı projeleri, ulaşım projeleri, tarih kültür ve turizm projeleri, Sosyal yaşam ve engelsiz şehir projeleri, gençlik spor ve eğitim projeleri, çevre ve yaşam projeleri gibi ana başlıklar altında yapılan çalışmaları özetledi.

EMEKLİLERE MÜJDE

Seçim döneminde vadettikleri ve halk tarafından merakla beklenen emekliler için 2 bin TL nakit destek ödemesinin müjdesini veren Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, söz konusu ödemelerin ocak ayında yapılacağını açıkladı.

İÇME SUYUNDAKİ KAYIP KAÇAK ORANI İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA

İçme suyunda ciddi boyutlara varan kayıp-kaçak oranının minimuma indirilmesi adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Başkan Uzun, SCADA sistemi ile su yönetimini daha verimli hale getireceklerini ifade etti.

Şehir kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına hassasiyetle çalıştıklarını kaydeden Başkan Uzun, özellikle şehir hafızasında yer alan eski isimlerin yeniden kullanılacağının altını çizdi.