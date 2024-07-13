Sivas'ın en büyük adasını satın aldı! Şanlıurfalı genç, yatırım zekasıyla tüm üreticileri solladı

13 Temmuz 2024 15:47 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 15:58

Anadolu'nun en büyük adasını satın alan Şanlıurfalı genç üretici Ferzan Durmaz yaptıklarıyla konuşulmaya devam ediyor...

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda bulunan bin dönümlük ada yaklaşık 4 yıl önce satışa çıkarılmıştı. Uzun bir süre satılmayı bekleyen ada, Şanlıurfa'da yaşayan genç üretici Ferzan Durmaz tarafından fark edildi.

Sivas'ın çeşitli ilçelerinde de tarımsal faaliyetler yürüten Durmaz, televizyon haberlerinde gördüğü satılık adayı almaya karar verdi.

DENİZE KIYISI OLMAYAN SİVAS'TA ADA SAHİBİ OLDU

Ada sahibi ile iletişime geçen Durmaz, ada üzerindeki 684 dönümlük tapulu alanı satın alarak denize kıyısı olmayan Sivas'ta ada sahibi oldu.

Zenginler satın aldıkları adalarda tatil köyleri kurarken genç çiftçi adaya, 10 bin adet kayısı fidanı dikti ve ayçiçeği ekti.

Anadolu'daki en büyük adanın sahibi olan Ferzan Durmaz, çevre köy sakinlerinin de desteğini alarak tarımsal üretimin yanı sıra adada hayvansal üretim de yapmayı amaçlıyor.

"TARIMSAL FAALİYETLERE DEVAM EDECEĞİZ"

Adanın satışa sunulduğunu haberlerde gördüğünü ifade eden Ferzan Durmaz, “Biz televizyondan gördük. Bir yıl bir buçuk yıl önce satış haberi yapılmıştı. Televizyonda denk geldik. Tarım arazisi diye geçiyor. Değerlendirdik, ayçiçeği ve kayısı ağaçları ektik. O şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Biz tarım amaçlı aldık. Bu şekilde de değerlendirdik.

Çiftçilik de azalıyor, tarıma kazandıralım dedik biz burayı. Bu şekilde düşündük. Denizi olmayan Sivas'ta ada sahibi olmak bizi mutlu etti açıkçası. Tarımsal faaliyetlere devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

"İLK HASADI BU SENE ÇIKARACAĞIZ"

Ada sahibi Ferzan Durmaz ile çalışmalar yürüten Hüseyin Keleş ise, “Ada yaklaşık bin dönümden oluşuyor. Şu an ekilebilir arazi olarak yedi yüz küsur dönüm bir arazisi var. Ay çekirdeği ektik ve kayısı ağaç ektik.

Fidan şu an evet gördüğünüz gibi. Urfa'dan abim Ferzan onlarla beraber aldı burayı. Biz de Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz. İlk hasadı bu sene çıkaracağız. Burası Anadolu'nun en büyük adası” şeklinde konuştu.