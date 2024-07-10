Sivas'ta suya dev zam! Meclisten karar geçti 

10 Temmuz 2024 18:30 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 18:31

Sivas Belediyesi'nin 2024 yılı Temmuz ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumu, Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda suya zam kararı çıktı.

Meclis toplantısında şebeke suyu fiyatlarına yüzde 38 oranında zam yapılması, oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, konutlarda 1 ton suyun fiyatı 13 lira, iş yerlerinde ise 18 liraya çıktı.

'SOSYAL YARDIM' DEDİ, ZAM GELDİ!

Başkan Uzun'un göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık üç ay geçmişken; dar gelirli ailelere maddi destek, kadın ve genç girişimcilere hibe, üniversite öğrencilerine burs ve emeklilere aylık 2 bin lira yardım gibi vaatlerini gerçekleştirememesi ve bununla birlikte su fiyatlarına zam yapması tepki topladı.

"SU KONUSUNDA HASSAS OLSUNLAR"

Verilen zammın ciddi bir zam olmadığını belirten Başkan Uzun, “İnsanlar halı, kilim, yün, araba yıkıyor. Diyoruz ki yapmayın. Verilen zam ciddi bir zam değil. Ama diyoruz ki en azından insanları belki biraz vazgeçirir. Su maliyeti şu an 17 lira 50 kuruş. Vatandaşlarımızdan özellikle şunu istiyoruz su konusunda hassas olsunlar. Sivas'ın gelecekteki en büyük sorunu yine su sorunu olacak gibi duruyor. Gerekli strateji ve planlamalarımızı yapıyoruz. Önlemlerimizi alacağız” dedi.