Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Sivas'ta üretiliyor, 32 ülkeye satılıyor

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulaşık makinesi kapsülü ve parlatıcı üretimi yapan firmanın Türkiye Satış Müdürü Sefa Birkiye, "32 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ürünlerimiz Avrupa ülkelerine gidiyor. ABD ve Rusya'dan da ciddi bir talep var." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sivas'ta üretiliyor, 32 ülkeye satılıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 15:45

Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 bin metrekare alanda faaliyet gösteren firmanın Türkiye Satış Müdürü Sefa Birkiye, AA muhabirine, kısa sürede bu kadar ilgi göreceklerini tahmin etmediklerini söyledi. Bölgede iki firma olarak yaptıklarını ifade eden Birkiye, cilt bakımı, kişisel bakım ürünleri ile DR kil ve bulaşık makinesi kapsülü ürettiklerini dile getirdi.

Sivas'ta üretiliyor, 32 ülkeye satılıyor

Kapsüllerin 4 yıllık bir çalışması sonucu ortaya çıktığını anlatan Birkiye, "Müşterilerimize, tüketicilerimize daha iyi bir ürün sunabilmek için AR-GE merkezimizde detaylı bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve kendi kimya ekibimizle gerçekleştirdik." dedi.

32 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Birkiye, bulaşık makinesi kapsülleri ile parlatıcıları 32 ülkeye ihraç ettiklerini, iç piyasada ise yerel ve ulusal zincir marketlerde ürünlerin satışa sunulduğunu vurguladı.

Sivas'ta üretiliyor, 32 ülkeye satılıyor

Müşterilerin kaliteli ve ucuz ürün kullanmaları için piyasaya girdiklerini anlatan Birkiye, şöyle konuştu: "Yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerin, milli değerlerimiz doğrultusunda üretilmesi amacıyla ortaya çıkmış bir ürün. Yerli ve milli ürün her zaman ön plana çıkmaktadır. Biz de buna katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bulaşık makinesi kapsülümüz sıvı bulaşık deterjanı ve parlatıcı olarak satışa sunuluyor. Bunların tamamı ihraç edilen ürünler. Dünyanın dört bir yanında yapılan fuarlarda aktif olarak boy gösteriyoruz."

KİMYASAL ORANI DAHA AZ

Birkiye, ihracatın yanında iç piyasanın taleplerini de karşıladıklarına dikkati çekerek, ürünlerin kimyasal oranının az olduğunu belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Euro yeniden tırmanışa geçti!
Altın için çarpıcı tahmin! Filiz Eryılmaz açıkladı: Bu rakamın üzerine çıkmaz
ETİKETLER
#üretim
#ar-ge
#ihracat
#Kişisel Bakım Ürünleri
#Bulaşık Makinesi Kapsülleri
#Yerli Ürün
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.