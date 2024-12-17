Soğuk hava balıkçıları vurdu: Tezgah fiyatları uçtu!

17 Aralık 2024 19:31 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 19:43

Balıkçılar denize açılamadı, tezgahtaki fiyatlar arttı. Tezgahlarda, hamsi 125 lira, mezgit 200 lira, istavrit 150 lira ve palamut ise 200 liradan alıcı buldu. Balıkçılar dönem dönem dalgalanmaların görülebileceğini belirtti. Vatandaşlar ise fiyat nedeniyle almaktan vazgeçmediklerini ancak miktardan ödün verdiklerini dile getirdi...

Havaların soğumasıyla birlikte balık fiyatları​ yükseldi. Son günlerde etkili olan fırtına​ ve dalgalı deniz, balıkçıları limana bağladı. Balıkçıların denize açılamamasıyla birlikte tezgahlardaki fiyatlar adeta uçtu.Zonguldak​'ta artık bir kilo hamsi 125 lira, mezgit 200 lira, istavrit 150 lira ve palamut bile 200 liraya satılıyor.

DAHA AZ SATIN ALIYORLAR

Bu durum, hem balıkçıları hem de tüketicileri zor durumda bıraktı. Vatandaşlar, artan fiyatlara rağmen balık yeme alışkanlıklarından vazgeçmek istemese de, daha küçük porsiyonlarla yetinmek zorunda kalıyorlar.

HAMSİ 150-250 LİRA ARASINDA

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "Halkımızın bu sene balığa ilgisi çok. Palamut bolluğu ile başladık. Daha sonra hamsi ve istavrit bolluğu yaşandı. Son bir haftadır hava müsait olmadığı için, balık azaldı. Bize tezgahlarımıza pahalı geldi. Hamsi 150 lira ile 250 lira biraz düştü fiyatlar. Havalar düzeliyor inşallah bol tutar tekrar denize açılır. Bol bol balık tutarlar ve halkımıza yeniden ucuz balık veririz. Ama az olduğu zaman biz de balığı pahalı alıyoruz. 200 lira mezgit, 150 lira istavrit fiyatı. Çeşitlerimiz bol" ifadelerine yer verdi.