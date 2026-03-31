ŞOK’ta bu haftanın indirimli ürünleri yayımlanan 1 Nisan aktüel kataloğu ile beraber belli oldu. Kırlent kılıfından koltuk örtüsüne, lastikli çarşaftan, dört mevsim yorgana, dolgulu yastıktan, yatak örtüsüne onlarca farklı ürün indirime girmeye hazırlanıyor. Dolgulu Yastık 249 TL, Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 449 TL, Dokuma Koltuk Örtüsü 169 TL’den rafalrda olacak. Mutfakların vazgeçilmezi Kesim Tahtası 199 TL, 6’lı Kase Çeşitleri 149 TL, 6’lı Çay Bardağı Seti 149 TL, 4’lü Su Bardağı 249 TL etiket fiyatıyla dikkat çekti. Haftanın merakla beklenen ürünü ise Buhar Kazanlı Ütü oldu. 1.8 litre su hazneli özelliğiyle merak edilen Buhar Kazanlı Ütü 10.499 TL’den satışa sunulacak. Alternatif olarak El Blender Seti 1.799 TL, 55 İnç 4K UHD Webos Smart Qned Televizyon 39.999 TL, Çay Kahve Makinesi 4.399 TL’den satılacak. İşte, ŞOK 1 - 7 Nisan aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

Özetle

HABERİN ÖZETİ ŞOK 1- 7 Nisan Aktüel Ürünler Kataloğu 2026 belli oldu! Buharlı ütü, su ısıtıcı, dikey süpürge, blender seti, çay-kahve seti geliyor ŞOK Market, 1-7 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Kırlent kılıfından yorgun, yastığa, kesim tahtasından çay bardağı setine kadar birçok ev tekstili ve mutfak ürünü indirime giriyor. Haftanın öne çıkan ürünleri arasında Buhar Kazanlı Ütü (10.499 TL), 55 İnç 4K UHD Webos Smart Qned Televizyon (39.999 TL) ve Şarjlı Dikey Süpürge (11.599 TL) bulunuyor. Katalogda ayrıca Beyaz Ankastre Set (8.299 TL), Çay Kahve Makinesi Seti (4.399 TL) ve 2 Litre Sızma Zeytinyağı (549 TL) gibi ürünler de yer alıyor.

ŞOK 1 - 7 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Beyaz Ankastre Set 8.299 TL

Izgara/Tost Makinesi 2.499 TL

700W Lite Mikser 1.499 tl

Dijital Banyo Baskülü 349 TL

Işıklı Su Isıtıcı 699 TL

Şarjlı Gıda Doğrayıcı 499 TL

2600W Buharlı Ütü 1.399 TL

Mini Makyaj Aynası 149 TL

Kablosuz Oyuncu Kulaklığı 399 TL

Figürlü Wireless Mouse 249 TL

Buharlı Kırışık Giderici 999 TL

Yanmaz-Yapışmaz Tava 399 TL

Krep Tava 299 TL

Derin Tencere 499 TL

Sahan+Tava Seti 599 TL

Meşrubat Bardağı 4’lü 249 TL

Su Bardağı 4’lü 249 TL

Çay Bardağı 6’lı 149 TL

1400 cc Sürahi 169 TL

135 cc Kase Çeşitleri (6’lı) 149 TL

Kesim Tahtası 199 TL

Cam Dik Kase 199 TL

Dik Kenarlı Cam Tabak 119 TL

Bıçak Çeşitleri 149 TL

Bıçak Seti 8’li 119 TL

Kare Saklama Kabı 6’lı 129 TL

Çift Kişilik Pamuklu Lastikli Çarşaf 199 TL

Dört Mevsim Yorgan 319 TL

Dolgulu Yastık 249 TL

Buhar Kazanlı Ütü 10.499 TL

Şarjlı Dikey Süpürge 11.599 TL

El Blender Seti 1.799 TL

Saç Kurutma Makinesi 5.499 TL

55 İnç Webos Smart Televizyon 39.999 TL

Çay Kahve Makinesi Seti 4.399 TL

Çelik Çay Makinesi 2.399 TL

El Mikseri 1.199 TL

Türk Kahve Makinesi 2.299 TL

Seramik Fincan Seti 219 TL

Buzdolabı Organizer 75 TL

Pipetli bardak 75 TL

3’lü Yuvarlak Saklama Kabı 129 TL

750 ml Su Şişesi 50 TL

İşlemeli Kırlent Kılıfı 149 TL

Silikon Micro Yastık 79,95 TL

2 Litre Sızma Zeytinyağı 549 TL

850 Gram Çiçek Balı 399 TL