ŞOK 1- 7 Nisan Aktüel Ürünler Kataloğu 2026 belli oldu! Buharlı ütü, su ısıtıcı, dikey süpürge, blender seti, çay-kahve seti geliyor

ŞOK’ta bu haftanın indirimli ürünleri yayımlanan 1 Nisan aktüel kataloğu ile beraber belli oldu. Kırlent kılıfından koltuk örtüsüne, lastikli çarşaftan, dört mevsim yorgana, dolgulu yastıktan, yatak örtüsüne onlarca farklı ürün indirime girmeye hazırlanıyor. Dolgulu Yastık 249 TL, Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 449 TL, Dokuma Koltuk Örtüsü 169 TL’den rafalrda olacak. Mutfakların vazgeçilmezi Kesim Tahtası 199 TL, 6’lı Kase Çeşitleri 149 TL, 6’lı Çay Bardağı Seti 149 TL, 4’lü Su Bardağı 249 TL etiket fiyatıyla dikkat çekti. Haftanın merakla beklenen ürünü ise Buhar Kazanlı Ütü oldu. 1.8 litre su hazneli özelliğiyle merak edilen Buhar Kazanlı Ütü 10.499 TL’den satışa sunulacak. Alternatif olarak El Blender Seti 1.799 TL, 55 İnç 4K UHD Webos Smart Qned Televizyon 39.999 TL, Çay Kahve Makinesi 4.399 TL’den satılacak. İşte, ŞOK 1 - 7 Nisan aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…
Beyaz Ankastre Set 8.299 TL
Izgara/Tost Makinesi 2.499 TL
700W Lite Mikser 1.499 tl
Dijital Banyo Baskülü 349 TL
Işıklı Su Isıtıcı 699 TL
Şarjlı Gıda Doğrayıcı 499 TL
2600W Buharlı Ütü 1.399 TL
Mini Makyaj Aynası 149 TL
Kablosuz Oyuncu Kulaklığı 399 TL
Figürlü Wireless Mouse 249 TL
Buharlı Kırışık Giderici 999 TL
Yanmaz-Yapışmaz Tava 399 TL
Krep Tava 299 TL
Derin Tencere 499 TL
Sahan+Tava Seti 599 TL
Meşrubat Bardağı 4’lü 249 TL
Su Bardağı 4’lü 249 TL
Çay Bardağı 6’lı 149 TL
1400 cc Sürahi 169 TL
135 cc Kase Çeşitleri (6’lı) 149 TL
Kesim Tahtası 199 TL
Cam Dik Kase 199 TL
Dik Kenarlı Cam Tabak 119 TL
Bıçak Çeşitleri 149 TL
Bıçak Seti 8’li 119 TL
Kare Saklama Kabı 6’lı 129 TL
Çift Kişilik Pamuklu Lastikli Çarşaf 199 TL
Dört Mevsim Yorgan 319 TL
Dolgulu Yastık 249 TL
Buhar Kazanlı Ütü 10.499 TL
Şarjlı Dikey Süpürge 11.599 TL
El Blender Seti 1.799 TL
Saç Kurutma Makinesi 5.499 TL
55 İnç Webos Smart Televizyon 39.999 TL
Çay Kahve Makinesi Seti 4.399 TL
Çelik Çay Makinesi 2.399 TL
El Mikseri 1.199 TL
Türk Kahve Makinesi 2.299 TL
Seramik Fincan Seti 219 TL
Buzdolabı Organizer 75 TL
Pipetli bardak 75 TL
3’lü Yuvarlak Saklama Kabı 129 TL
750 ml Su Şişesi 50 TL
İşlemeli Kırlent Kılıfı 149 TL
Silikon Micro Yastık 79,95 TL
2 Litre Sızma Zeytinyağı 549 TL
850 Gram Çiçek Balı 399 TL