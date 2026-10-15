ŞOK 17-20 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026! Gaming ürünler, düdüklü tencere seti, buzdolabı, bulaşık makinesi ve mikrodalga geliyor

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İstanbul
17 Ekim ŞOK hafta sonu kataloğu yayımlandı. ŞOK'ta her hafta olduğu gibi bu hafta sonu da birçok ürün indirmli fiyatları ile raflardaki yerini alacak. 17 Ekim cumartesi gününden itibaren beyaz eşyadan, teknoloji ürünlerine tencere setlerinden küçük ev aletlerine kadar onlarca ürün indirimli fiyatları ile satışa çıkacak. ŞOK'ta 17 Ekim satışa çıkacak ürünlerden öne çıkanlar ise şöyle; Oyuncu Koltuğu 6.999 TL, 4'lü Gaming Koltuk 6.500 TL, No Frost Buzdolabı 43.999 TL, Bulaşık Makinesi 27.999 TL, Mikrodalga Fırın 4.499 TL, Düdüklü Tencere Seti 17.999 TL Tencere Seti 16.999 TL. Öte yandan ŞOK 20 Ekim fırsatları da devam ediyor. Akıllı Saat 2.999 TL, Kış Lastiği 2.949 TL, Motor Yağı 2.599 TL, 45W Şarj Adaptörü 1.999 TL, Çok Fonksiyonlu Oto Süpürgesi: 1.750 TL, Ütü Masası: 1.750 TL, Kelebek Kurutmalık / Çamaşır Eşyası: 1.500 TL, Dikiş Makinesi 1.299 TL, Granit Sahan & Tava Seti 2'li 1.390 TL, Çift Kişilik Kabartmalı Battaniye 1.199 TL ve Granit Derin Tencere 1.190 TL'den satışa çıkacak. Peki ŞOK 17 Ekim aktüel kataloğunda başka neler var? İşte 17-20 Ekim ŞOK aktüel kataloğu ürünleri ve fiyatları...
Dikey Stand+ Soğutucu + Oyun tutucu 699 TL
RGB Gaming Mouse 599 TL
RGB Gaming Klavye+ Mouse seti 1.099 TL
Gaming Soğutucu Pad 999 TL
RGB Gaming Kulaklık 699 TL
Direksiyon seti 9.999 TL
Oyuncu Koltuğu 6.999 TL
4'lü Gaming Koltuk 6.500 TL
No Frost Buzdolabı 43.999 TL
Bulaşık Makinesi 27.999 TL
Gri Bulaşık Makinesi 29.999 TL
4K UHD WebOS TV 53.999 TL
Mikrodalga Fırın 4.499 TL
Düdüklü Tencere Seti 17.999 TL
Tencere Seti 16.999 TL
Granit Basık Tencere (24 cm): 1.190 TL
Motor Yağı Katkısı (300 ml): 1.199 TL
25W Type-C Şarj Cihazı / Kablo Seti: 999 TL
Kadın Düğmeli / Kalp Motifli Hırka - Kazak: 799 TL
Kompresör (150 PSI): 799 TL
25W Type-C Şarj Adaptörü: 749 TL
Akordiyon Kriko: 699 TL
Kadın Pijama Takımı: 699 TL
Ayaklı Kek Fanusu / Tabak (32 cm): 699 TL
Granit Sopa Tava (26 cm): 669 TL
Yuvarlak Borcam Tepsi (25 cm): 625 TL
Akıllı Saat (1.43 inç AMOLED): 2.999 TL
Kış Lastiği (175/65R14): 2.949 TL
Motor Yağı 5L (5W-30): 2.599 TL
45W Şarj Adaptörü: 1.999 TL
Çok Fonksiyonlu Oto Süpürgesi: 1.750 TL
Ütü Masası: 1.750 TL
Kelebek Kurutmalık / Çamaşır Eşyası: 1.500 TL
Dikiş Makinesi: 1.299 TL
Granit Sahan & Tava Seti 2'li: 1.390 TL
Çift Kişilik Kabartmalı Battaniye: 1.199 TL
Granit Derin Tencere (22 cm): 1.190 TL
Tablet (11 inc / 128 GB): 9.499 TL
Kablosuz Kulaklık (4. Nesil): 7.499 TL
Kış Lastiği (215/60R17): 7.399 TL
Kış Lastiği (205/60R16): 5.099 TL
Kış Lastiği (205/55R16): 4.529 TL
Oto Lastiği (185/65R15): 4.199 TL
Kış Lastiği (199/65R15): 3.299 TL