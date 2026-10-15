17 Ekim ŞOK hafta sonu kataloğu yayımlandı. ŞOK'ta her hafta olduğu gibi bu hafta sonu da birçok ürün indirmli fiyatları ile raflardaki yerini alacak. 17 Ekim cumartesi gününden itibaren beyaz eşyadan, teknoloji ürünlerine tencere setlerinden küçük ev aletlerine kadar onlarca ürün indirimli fiyatları ile satışa çıkacak. ŞOK'ta 17 Ekim satışa çıkacak ürünlerden öne çıkanlar ise şöyle; Oyuncu Koltuğu 6.999 TL, 4'lü Gaming Koltuk 6.500 TL, No Frost Buzdolabı 43.999 TL, Bulaşık Makinesi 27.999 TL, Mikrodalga Fırın 4.499 TL, Düdüklü Tencere Seti 17.999 TL Tencere Seti 16.999 TL. Öte yandan ŞOK 20 Ekim fırsatları da devam ediyor. Akıllı Saat 2.999 TL, Kış Lastiği 2.949 TL, Motor Yağı 2.599 TL, 45W Şarj Adaptörü 1.999 TL, Çok Fonksiyonlu Oto Süpürgesi: 1.750 TL, Ütü Masası: 1.750 TL, Kelebek Kurutmalık / Çamaşır Eşyası: 1.500 TL, Dikiş Makinesi 1.299 TL, Granit Sahan & Tava Seti 2'li 1.390 TL, Çift Kişilik Kabartmalı Battaniye 1.199 TL ve Granit Derin Tencere 1.190 TL'den satışa çıkacak. Peki ŞOK 17 Ekim aktüel kataloğunda başka neler var? İşte 17-20 Ekim ŞOK aktüel kataloğu ürünleri ve fiyatları...

Özetle

HABERİN ÖZETİ ŞOK 17-20 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026! Gaming ürünler, düdüklü tencere seti, buzdolabı, bulaşık makinesi ve mikrodalga geliyor ŞOK Market, 17-20 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu yayınladı. 17 Ekim'de oyuncu koltukları, buzdolabı, bulaşık makinesi, mikrodalga fırın ve tencere setleri gibi ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. 20 Ekim'de ise akıllı saat, kış lastiği, motor yağı, şarj adaptörü, oto süpürgesi, ütü masası, çamaşır kurutmalık, dikiş makinesi, sahan/tava seti, battaniye ve derin tencere gibi çeşitli ürünler indirimde olacak. Ayrıca farklı tarihlerde satışa çıkacak elektronik ürünler ve otomotiv aksesuarları da katalogda yer alıyor.



17 EKİM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Dikey Stand+ Soğutucu + Oyun tutucu 699 TL

RGB Gaming Mouse 599 TL

RGB Gaming Klavye+ Mouse seti 1.099 TL

Gaming Soğutucu Pad 999 TL

RGB Gaming Kulaklık 699 TL

Direksiyon seti 9.999 TL



Oyuncu Koltuğu 6.999 TL

4'lü Gaming Koltuk 6.500 TL

No Frost Buzdolabı 43.999 TL

Bulaşık Makinesi 27.999 TL



Gri Bulaşık Makinesi 29.999 TL

4K UHD WebOS TV 53.999 TL

Mikrodalga Fırın 4.499 TL

Düdüklü Tencere Seti 17.999 TL

Tencere Seti 16.999 TL

20 EKİM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Granit Basık Tencere (24 cm): 1.190 TL

Motor Yağı Katkısı (300 ml): 1.199 TL

25W Type-C Şarj Cihazı / Kablo Seti: 999 TL

Kadın Düğmeli / Kalp Motifli Hırka - Kazak: 799 TL

Kompresör (150 PSI): 799 TL

25W Type-C Şarj Adaptörü: 749 TL

Akordiyon Kriko: 699 TL

Kadın Pijama Takımı: 699 TL

Ayaklı Kek Fanusu / Tabak (32 cm): 699 TL

Granit Sopa Tava (26 cm): 669 TL

Yuvarlak Borcam Tepsi (25 cm): 625 TL

Akıllı Saat (1.43 inç AMOLED): 2.999 TL

Kış Lastiği (175/65R14): 2.949 TL

Motor Yağı 5L (5W-30): 2.599 TL

45W Şarj Adaptörü: 1.999 TL

Çok Fonksiyonlu Oto Süpürgesi: 1.750 TL

Ütü Masası: 1.750 TL

Kelebek Kurutmalık / Çamaşır Eşyası: 1.500 TL

Dikiş Makinesi: 1.299 TL

Granit Sahan & Tava Seti 2'li: 1.390 TL

Çift Kişilik Kabartmalı Battaniye: 1.199 TL

Granit Derin Tencere (22 cm): 1.190 TL

Tablet (11 inc / 128 GB): 9.499 TL

Kablosuz Kulaklık (4. Nesil): 7.499 TL

Kış Lastiği (215/60R17): 7.399 TL

Kış Lastiği (205/60R16): 5.099 TL

Kış Lastiği (205/55R16): 4.529 TL

Oto Lastiği (185/65R15): 4.199 TL

Kış Lastiği (199/65R15): 3.299 TL